【聚焦人幣】外資過去十月累減持逾７４００億人幣中國銀行間債券

《經濟通通訊社１６日專訊》對境外機構來說，２０２２年成為它們在中國銀行間債市的減

持年。除１月增長外，２月至１１月連續１０個月均為減少，累計降逾７４００億元（人民幣．

下同），１１月末在銀行間債市托管餘額約３﹒３萬億，已回到２０２０年底水平附近。事實上

，１１月中美１０年國債利差倒掛明顯收窄，人民幣匯率貶值壓力也繼續減輕，但這並未提振外

資投資人民幣債券情緒。

中債登和上海清算所最新數據顯示，１１月外資債券托管量分別減少４０３億元和８８億元

，在銀行間債市總減量為４９２億元，力度較上月出現反彈；存量方面，在中債登托管餘額為

３０９７２億元，上清所為２３２０億元，持有總額３３２９３億元，較２０２０年１２月末的

３２５４７億元僅高不足８００億。

根據《路透》對中債登和上清所數據測算，當月境外機構持有人民幣債券佔總量比小幅降至

２﹒６１％。

中央國債登記結算公司發布最新數據顯示，按債券統計口徑計算，１１月末債券托管餘額為

９６０７３４億元，當月增加５５０８億元。按主要券種分類，１１月國債托管量增加６２０７

億元，地方政府債托管量增加３９３億元，政策性銀行債托管量增加５１１億元；商業銀行債托

管量減少１１１１億元，企業債券托管量減少１９７億元；信貸資產支持證券托管量減少２９０

億元。（ｗｌ）

