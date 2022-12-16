  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/12/2022 10:08

【新冠肺炎】國資委督導華潤、國藥等三涉藥央企保障醫療物資供應

　　《經濟通通訊社１６日專訊》內地放鬆防疫後疫情迅速擴大，醫療系統和醫藥供應面臨挑戰
。國務院國資委周四（１５日）表示，督促指導華潤集團、通用技術集團、國藥集團三家涉藥中
央企業，全力以赴保障醫療物資供應。國資委官網刊登新聞稿稱，華潤集團旗下華潤雙鶴
（滬：６０００６２）、華潤三九（深：０００９９９）、華潤江中等加大對９９９小兒氨酚黃
那敏顆粒、９９９感冒靈顆粒、三九強力枇杷露、復方鮮竹瀝液等抗病毒藥品和醫療臨床急需藥
品的生產。
　　新聞稿並表示，通用技術集團所屬中國醫藥（滬：６０００５６）部署旗下９２家企業建立
起覆蓋全國的重點藥品調撥網絡，與全國各地６９０家新冠防治定點醫院確定保供關係。同時，
積極引進新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片╱利托那韋片（Ｐａｘｌｏｖｉｄ），及時滿足人民群眾
用藥需求。
　　此外，國藥集團部署旗下１６０餘家醫藥工業企業２４小時保供增產，疫情防控重點品種產
能已經擴大到日常的３倍，同時大批量投放零售終端。國藥控股（０１０９９）、國藥股份
（滬：６００５１１）全員加班加點協調廠家，備貨酚麻美敏口服製劑、布洛芬口服製劑等藥品
及口罩、隔離衣、抗原檢測試劑等藥械，開通２４小時咨詢服務熱線。
　　世界衛生組織（ＷＨＯ）稱，中國新冠感染早在防疫措施放寬之前已出現爆炸式增長，野村
和花旗認為農曆春節前後的人口「大遷徙」才是真正考驗。面對迫近的感染高峰，中國正加快基
層發熱診室建設，第十版新冠診療方案也有望很快出台。（ｗｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章市場動向16/12/2022
專注微創介入冷凍治療領域的康灃生物科技（6922.HK）今起招股 近日Cryofocus冷凍消融系統獲得美國FDA突破性器械認定
人氣文章財經熱話16/12/2022
【虛幣世界】市場憂慮經濟衰退，隔晚美國股幣雙殺
人氣文章Algo Trade 程式交易16/12/2022
加密貨幣崩盤 FTX破產引發連鎖效應 外匯程式交易迎來投資機遇
人氣文章組裝建築16/12/2022
組裝合成2.0多線發展 鋁遊家創辦人Eric：可能性無限大
人氣文章中國故事15/12/2022
《神州經脈》三駕馬車更失速　MLF超量續做　A場成交冷風吹
人氣文章財經熱話15/12/2022
經濟數據欠佳吼位部署內需股　邊隻最值博邊隻勿高追？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金