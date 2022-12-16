【新冠肺炎】國資委督導華潤、國藥等三涉藥央企保障醫療物資供應

《經濟通通訊社１６日專訊》內地放鬆防疫後疫情迅速擴大，醫療系統和醫藥供應面臨挑戰

。國務院國資委周四（１５日）表示，督促指導華潤集團、通用技術集團、國藥集團三家涉藥中

央企業，全力以赴保障醫療物資供應。國資委官網刊登新聞稿稱，華潤集團旗下華潤雙鶴

（滬：６０００６２）、華潤三九（深：０００９９９）、華潤江中等加大對９９９小兒氨酚黃

那敏顆粒、９９９感冒靈顆粒、三九強力枇杷露、復方鮮竹瀝液等抗病毒藥品和醫療臨床急需藥

品的生產。

新聞稿並表示，通用技術集團所屬中國醫藥（滬：６０００５６）部署旗下９２家企業建立

起覆蓋全國的重點藥品調撥網絡，與全國各地６９０家新冠防治定點醫院確定保供關係。同時，

積極引進新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片╱利托那韋片（Ｐａｘｌｏｖｉｄ），及時滿足人民群眾

用藥需求。

此外，國藥集團部署旗下１６０餘家醫藥工業企業２４小時保供增產，疫情防控重點品種產

能已經擴大到日常的３倍，同時大批量投放零售終端。國藥控股（０１０９９）、國藥股份

（滬：６００５１１）全員加班加點協調廠家，備貨酚麻美敏口服製劑、布洛芬口服製劑等藥品

及口罩、隔離衣、抗原檢測試劑等藥械，開通２４小時咨詢服務熱線。

世界衛生組織（ＷＨＯ）稱，中國新冠感染早在防疫措施放寬之前已出現爆炸式增長，野村

和花旗認為農曆春節前後的人口「大遷徙」才是真正考驗。面對迫近的感染高峰，中國正加快基

層發熱診室建設，第十版新冠診療方案也有望很快出台。（ｗｌ）

