《神州縱橫－凌昆》世界正出現中西主導兩大陣營

《神州縱橫》隨著反全球化思潮氾濫國際產能重組之說日益高漲，以美國為首的西方更以中

國脫勾或減少對華依賴為由，一面阻止中企進入市場，另一面大力發展本國生產，美國更力促生

產回流。在此新的國際形勢下中國如何自處值得關注。



＊對外資依賴減少＊



在此情況下有人關注外資會否從中國流走。潮來潮往平常事，從來外資既有流入亦有流出，

總體看是入遠多於出。今年來實際利用外商直接投資增勢良好，反成疲弱經濟的亮點，美歐日韓

等發達地區的投資更有高雙位數增幅。這顯示新一波高端及資本、技術密集型投資的流入，由此

中國的引資及平均產能水平均獲提升，乃開放及發展優質化之反映。無疑實用投資乃滯後指標，

未來數年趨勢為何尚待觀察，但中國的外資優勢（尤其對高端產能的）今後只會上升，對前景可

審慎樂觀。與此同時，股票投資卻有波動，早前外資大量流出Ａ股Ｈ股，而巴菲特竟接連售出比

亞迪股份，背後或可能有美國政府的脫勾因素。早有傳言美政府不鼓勵美資投向中國資產，故在

美上市中企的前景日益不明，回流港股傳言亦多。波動背後是否隱藏結構性調整尚待觀察，但無

論如何不應誇大外資進退問題及外資對中國經濟的影響。今天與開放初期外資起重要甚至關鍵作

用的情況已迴然不同，引資重點應在質而非量。



＊面對冷戰式二元分制＊



中國無論本幣外幣均有資金過剩問題，中企也不必藉外資買股或赴美上市來提高地位及知名

度。直接投資方面尤其Ｇｒｅｅｎｆｉｅｌｄ投資應著重產業或產品的提升，並補充中國供應鏈

缺口，故不必吸引一般性可有可無的投資。另方面西方的產能重組政策亦要一分為二看待，當中

有合理及不合理部分。合理者是怕被中國趕超或要趕超中國而加大投資推動發展，並形成合法競

爭。不合理者是以行政段妨礙市場驅動的國際交流，乃違反世貿原則的非法競爭。這包括以國安

等借口限制對華出口或投資，和自華入口及投資。無論如何，中國必須面對新的現實，過往較接

近自由市場的全球化格局已暫難維持，代之的是冷戰時代的二元體系。在許多行業特別是高端創

科領域，已出現了中國及西方主導的兩大陣營切割。雖然西方亦非鐵板一塊，與華切割或脫勾程

度各異，將以美國最為極端。中國還擊之道也應一分為二：對不合理競爭手段要以牙還牙，借國

安為名封殺華出口（中國未能生產者除外），和加強競爭力以應對西方的強化發展措施。吸引外

資（在可能範圍內）和加強自主開發以補產業鏈缺口乃必由之路。《資深評論員 凌昆》



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