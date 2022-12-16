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16/12/2022 16:36

【聚焦人幣】人幣即期收跌２６點，報６﹒９７１６錄兩連貶

　　《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣中間價大跌至逾一周新低，人民幣兌一美元即期匯率
（ＣＮＹ）今早跟隨低開１６０點，報６﹒９８５０已是近全日低點，此後跌幅收窄並一度倒升
，收報６﹒９７１６，較上個交易日４時３０分收盤價跌２６點子。全日在６﹒９６２０至
６﹒９８５８之間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升１１８點子，報６﹒９７６９。
　　交易員稱，隔夜歐洲央行會議釋放鷹派訊息，市場對經濟衰退擔憂加劇提振美元避險需求，
好在逢高需求較多助穩人民幣走勢；短期料延續寬幅區間震盪，等待中央經濟工作會議。
　　此外，美國財政部周四（１５日）的數據顯示，中國１０月減持２４６億美元美國國債，連
續兩個月拋售，１０月持有規模降至９０９０億美元，續為２０１０年６月以來最低水平，且是
連續六個月持有量低於１萬億美元。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９７９１，較上個交易日跌４４８點子，
止步兩連揚，創１２月７日以來逾一周新低，上個交易日報６﹒９３４３。（ｗｌ）

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