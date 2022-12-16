【新冠肺炎】瑞銀料中國明年首季ＧＤＰ增１﹒８％疫情累經濟活動

《經濟通通訊社１６日專訊》內地疫情感染者數量正處上升通道，防疫管控政策的逐漸放開

將加大元旦春節假期人流量，料助推疫情達到高峰。瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤稱，儘管疫情防

控已大幅放鬆，但未來幾個月經濟活動仍將保持疲軟，感染者的急劇上升可能導致消費者情緒更

為謹慎、服務活動的下降以及供應鏈中斷。其團隊將中國２０２３年第一季度經濟增長預測下調

至１﹒８％。

疫情持續的三年中，多數中國居民在春節傳統節假日被要求「非必要不返鄉」。隨著各地對

疫情管控的放開、取消落地檢等限制，諸多社交平台網友陷入「終於能回家」與「能回卻不敢回

」的糾結中。中國工程院院士張伯禮一場論壇上表示，目前短期內會出現新冠病毒感染人數增加

，但是整體來看，情況是往好的方向發展，疫情的高峰會在明年一二月份到來。高峰過後，到春

暖花開的時候，整個疫情就會平復。

據河南本地媒體報道，從現在起至２０２３年３月底，河南省衛生健康系統取消節假日，處

於一級備戰狀態。據悉，河南要求基層醫療衛生機構要為高風險人群建立台帳，按照不同風險等

級進行分級健康監測。家庭醫生團隊要對轄區內０－６歲兒童、孕產婦、６５歲以上老年人、有

基礎性疾病患者等家庭醫生簽約服務人群建檔立卡，納入家庭醫生簽約服務範圍，定期進行隨訪

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