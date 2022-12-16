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16/12/2022 14:34

【新冠肺炎】瑞銀料中國明年首季ＧＤＰ增１﹒８％疫情累經濟活動

　　《經濟通通訊社１６日專訊》內地疫情感染者數量正處上升通道，防疫管控政策的逐漸放開
將加大元旦春節假期人流量，料助推疫情達到高峰。瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤稱，儘管疫情防
控已大幅放鬆，但未來幾個月經濟活動仍將保持疲軟，感染者的急劇上升可能導致消費者情緒更
為謹慎、服務活動的下降以及供應鏈中斷。其團隊將中國２０２３年第一季度經濟增長預測下調
至１﹒８％。
　　疫情持續的三年中，多數中國居民在春節傳統節假日被要求「非必要不返鄉」。隨著各地對
疫情管控的放開、取消落地檢等限制，諸多社交平台網友陷入「終於能回家」與「能回卻不敢回
」的糾結中。中國工程院院士張伯禮一場論壇上表示，目前短期內會出現新冠病毒感染人數增加
，但是整體來看，情況是往好的方向發展，疫情的高峰會在明年一二月份到來。高峰過後，到春
暖花開的時候，整個疫情就會平復。
　　據河南本地媒體報道，從現在起至２０２３年３月底，河南省衛生健康系統取消節假日，處
於一級備戰狀態。據悉，河南要求基層醫療衛生機構要為高風險人群建立台帳，按照不同風險等
級進行分級健康監測。家庭醫生團隊要對轄區內０－６歲兒童、孕產婦、６５歲以上老年人、有
基礎性疾病患者等家庭醫生簽約服務人群建檔立卡，納入家庭醫生簽約服務範圍，定期進行隨訪
。（ｗｌ）

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