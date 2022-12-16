《經濟通通訊社１６日專訊》人行本月加量續做中期借貸便利（ＭＬＦ），利率則持平於
２﹒７５％。１２月ＬＰＲ公布在即，據彭博經濟研究預計，內地商業銀行將把５年期ＬＰＲ調
低１０個基點，至４﹒２厘，但１年期ＬＰＲ維持在３﹒６５厘不變，因１１月房地產活動幾乎
沒有回升跡象，調低作為抵押貸款利率基準的５年期ＬＰＲ，可為樓市提供更多支持。該研究指
出，商業銀行在確定ＬＰＲ報價時，往往跟蹤ＭＬＦ利率變化，但不一定保持一致。（ｗｌ）
16/12/2022 14:41
【人行操作】彭博研究預計１２月五年期ＬＰＲ將調降１０基點
《經濟通通訊社１６日專訊》人行本月加量續做中期借貸便利（ＭＬＦ），利率則持平於
２﹒７５％。１２月ＬＰＲ公布在即，據彭博經濟研究預計，內地商業銀行將把５年期ＬＰＲ調
低１０個基點，至４﹒２厘，但１年期ＬＰＲ維持在３﹒６５厘不變，因１１月房地產活動幾乎
沒有回升跡象，調低作為抵押貸款利率基準的５年期ＬＰＲ，可為樓市提供更多支持。該研究指
出，商業銀行在確定ＬＰＲ報價時，往往跟蹤ＭＬＦ利率變化，但不一定保持一致。（ｗｌ）
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