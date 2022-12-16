《經濟通通訊社１６日專訊》美國財政部周四的數據顯示，中國１０月減持２４６億美元美
國國債，連續兩個月拋售，１０月持有規模降至９０９０億美元，續為２０１０年６月以來最低
水平，且是連續六個月持有量低於１萬億美元。
美聯儲周三將目標政策利率提高至４﹒２５－４﹒５０％區間，決策官員預計明年將升至
５﹒００－５﹒２５％之間。投資者隨著利率的上升而拋售美債。
日本連續第四個月減持美國國債，１０月減持４２億美元，持有規模降至１﹒０７８萬億美
元，仍是持有美國國債最多的國家。（ｃａ）
16/12/2022 09:30
【聚焦人幣】中國十月減持美債２４６億美元，規模續低於萬億美元
《經濟通通訊社１６日專訊》美國財政部周四的數據顯示，中國１０月減持２４６億美元美
國國債，連續兩個月拋售，１０月持有規模降至９０９０億美元，續為２０１０年６月以來最低
水平，且是連續六個月持有量低於１萬億美元。
美聯儲周三將目標政策利率提高至４﹒２５－４﹒５０％區間，決策官員預計明年將升至
５﹒００－５﹒２５％之間。投資者隨著利率的上升而拋售美債。
日本連續第四個月減持美國國債，１０月減持４２億美元，持有規模降至１﹒０７８萬億美
元，仍是持有美國國債最多的國家。（ｃａ）
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