【新冠肺炎】張伯禮：明年一二月後疫情有望迎來「春暖花開」

《經濟通通訊社１６日專訊》中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮在一個論壇上表

示，防控政策優化調整後，短期內感染人數會增加，但整體情況在往好的方向發展。１、２月份

高峰過後，到春暖花開時疫情有望進入常態，不會出現大規模感染，人們的工作、生活、學習也

將逐步不受影響。

目前階段還是要做好個人防護，早陽早好的觀點是不對的，個人防護至關重要。雖然感染後

３－６個月再次感染的幾率小，但病毒不斷在變異，不管是否感染過都應做好防護行。建議沒有

絕對禁忌症的人群及時接種疫苗。



＊曾光：疫情形勢可控會愈來愈好＊



中國疾控中心前流行病學首席科學家曾光表示，現在疫情大幅度的上升，上升速度非常快，

甚至出乎一般人的預料，甚至出乎公共衛生專家的預料。疫情來得氣勢洶洶，造成這個原因是多

方面的，不能把原因都歸結於「放開」，奧密克戎變異株在北方是ＢＦ﹒７，在南方是

ＢＡ５﹒１，這些傳播率都是最高。以前傳播率已經上升了，加上冬天的氣候有利傳播，另外還

暴露出人群第三針打的時間太長了，抗體水平，現在疫苗靠過去免疫的方式，確實要阻擋疫情傳

播已經不現實了，所以綜合的結果導致疫情大幅度的上升。

曾光稱，現在的特點是北方比較嚴重，根據我得到的信息，京津冀地區疫情感染情況是差不

多的，但是它可以從北向南，另外從大城市向中小城市，從東部向西部，有一個蔓延的過程。我

覺得這個過程過去以後，就會進入到春天了，我相信形勢可控，形勢會愈來愈好。（ｃａ）

