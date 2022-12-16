【外圍經濟】各國央行宣布加息後美元反彈，黃金價格下跌

《經濟通通訊社１６日專訊》本周各國央行連續加息後，美元上漲，黃金價格下跌。

歐洲央行和英倫銀行均選擇加息０﹒５厘，符合市場預期。由於投資者尋求避險資產，美元

創下９月以來的最大漲幅。這對以美元計價的金條構成壓力。

黃金今年一直受到貨幣緊縮的壓力，價格已從３月份的峰值下跌１３％。現貨黃金收於每盎

司１７７６﹒８５美元。

此外，原糖期貨在紐約下跌，一度觸及５年高點後，最終下跌１﹒５％，收於每磅

１９﹒９８美仙。價格受印度甜味劑供應增加，以及汽油價格下跌抑制了甘蔗生物燃料的吸引力

影響。（ｒｃ）

