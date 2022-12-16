《經濟通通訊社１６日專訊》知情人士透露，瑞信已聘請之前在德銀任職的
Ｇｕｉｌｌｅｒｍｏ Ｄ﹒ Ｄｉｌｏｎｅ，他將會負易垃圾債券交易。
知情人士表示，Ｄｉｌｏｎｅ將於１月１７日加入該銀行擔任董事，並將常駐美國紐約。根
據Ｄｉｌｏｎｅ在領英上的個人資料，他在德意志銀行工作了７年，最終擔任垃圾債券信貸交易
副總裁。
瑞信代表拒絕置評。（ｒｃ）
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16/12/2022 10:30
【外圍經濟】瑞士信貸已聘請德意志銀行前員工負責垃圾債券交易
《經濟通通訊社１６日專訊》知情人士透露，瑞信已聘請之前在德銀任職的
Ｇｕｉｌｌｅｒｍｏ Ｄ﹒ Ｄｉｌｏｎｅ，他將會負易垃圾債券交易。
知情人士表示，Ｄｉｌｏｎｅ將於１月１７日加入該銀行擔任董事，並將常駐美國紐約。根
據Ｄｉｌｏｎｅ在領英上的個人資料，他在德意志銀行工作了７年，最終擔任垃圾債券信貸交易
副總裁。
瑞信代表拒絕置評。（ｒｃ）
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