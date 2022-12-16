【外圍經濟】瑞士信貸已聘請德意志銀行前員工負責垃圾債券交易

《經濟通通訊社１６日專訊》知情人士透露，瑞信已聘請之前在德銀任職的

Ｇｕｉｌｌｅｒｍｏ Ｄ﹒ Ｄｉｌｏｎｅ，他將會負易垃圾債券交易。

知情人士表示，Ｄｉｌｏｎｅ將於１月１７日加入該銀行擔任董事，並將常駐美國紐約。根

據Ｄｉｌｏｎｅ在領英上的個人資料，他在德意志銀行工作了７年，最終擔任垃圾債券信貸交易

副總裁。

瑞信代表拒絕置評。（ｒｃ）

