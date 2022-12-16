【外圍經濟】加拿大樓價連續９個月下跌

《經濟通通訊社１６日專訊》加拿大樓價連續９個月下跌，原因是利率急劇上升令買賣雙方

退出市場，進入傳統上交易較少的冬季。

加拿大地產協會表示，１１月份房屋基準價格按月下跌１﹒４％至７４﹒４萬加元，經季節

性調整的價格從２月的峰值累計下跌１１﹒５％。

該協會表示，全國交易數量按月下降３﹒３％，新盤數量則按月下降了１﹒３％。（ｒｃ）

