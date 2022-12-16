  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/12/2022 11:00

【外圍經濟】加拿大樓價連續９個月下跌

　　《經濟通通訊社１６日專訊》加拿大樓價連續９個月下跌，原因是利率急劇上升令買賣雙方
退出市場，進入傳統上交易較少的冬季。
　　加拿大地產協會表示，１１月份房屋基準價格按月下跌１﹒４％至７４﹒４萬加元，經季節
性調整的價格從２月的峰值累計下跌１１﹒５％。
　　該協會表示，全國交易數量按月下降３﹒３％，新盤數量則按月下降了１﹒３％。（ｒｃ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話16/12/2022
《午市前瞻》成交縮減顯示資金收爐 新華升勢已反映利好因素
人氣文章市場動向16/12/2022
【友邦獎學金】三個克服逆境的青年 追尋理想不再是夢
人氣文章財經熱話16/12/2022
【大國博弈】藥明生獲美國放生　股價修復空間大？
人氣文章大行報告16/12/2022
【大行炒D乜】績後攜程獲眾大行唱好　瑞信升九毛九至跑贏大市
人氣文章市場動向16/12/2022
專注微創介入冷凍治療領域的康灃生物科技（6922.HK）今起招股 近日Cryofocus冷凍消融系統獲得美國FDA突破性器械認定
人氣文章開市Good Morning16/12/2022
溫鋼城料在港上市中概股可避免退市　惟投資者短線或趁好消息出貨
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金