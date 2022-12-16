《經濟通通訊社１６日專訊》加拿大樓價連續９個月下跌，原因是利率急劇上升令買賣雙方
退出市場，進入傳統上交易較少的冬季。
加拿大地產協會表示，１１月份房屋基準價格按月下跌１﹒４％至７４﹒４萬加元，經季節
性調整的價格從２月的峰值累計下跌１１﹒５％。
該協會表示，全國交易數量按月下降３﹒３％，新盤數量則按月下降了１﹒３％。（ｒｃ）
16/12/2022 11:00
【外圍經濟】加拿大樓價連續９個月下跌
《經濟通通訊社１６日專訊》加拿大樓價連續９個月下跌，原因是利率急劇上升令買賣雙方
退出市場，進入傳統上交易較少的冬季。
加拿大地產協會表示，１１月份房屋基準價格按月下跌１﹒４％至７４﹒４萬加元，經季節
性調整的價格從２月的峰值累計下跌１１﹒５％。
該協會表示，全國交易數量按月下降３﹒３％，新盤數量則按月下降了１﹒３％。（ｒｃ）
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