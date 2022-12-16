《經濟通通訊社１６日專訊》墨西哥央行放慢加息步伐，表示在上個月整體通脹大幅下降至
７﹒８％後，將繼續在２０２３年初提高借貸成本。
墨西哥央行此前連續四次加息０﹒７５厘，周四（１５日）將其關鍵利率上調０﹒５厘至創
紀錄的 １０﹒５厘，與經濟師的預測相符。
與此同時，墨西哥央行委員會明確表示緊縮周期並未結束，並將在明年２月９日舉行的會議
上再次加息。（ｒｃ）
16/12/2022 15:17
【外圍經濟】墨西哥央行加息０﹒５厘，表示下一次會議會再次加息
《經濟通通訊社１６日專訊》墨西哥央行放慢加息步伐，表示在上個月整體通脹大幅下降至
７﹒８％後，將繼續在２０２３年初提高借貸成本。
墨西哥央行此前連續四次加息０﹒７５厘，周四（１５日）將其關鍵利率上調０﹒５厘至創
紀錄的 １０﹒５厘，與經濟師的預測相符。
與此同時，墨西哥央行委員會明確表示緊縮周期並未結束，並將在明年２月９日舉行的會議
上再次加息。（ｒｃ）
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