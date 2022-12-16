【外圍經濟】阿根廷通脹率達９２％，經濟增長加快

《經濟通通訊社１６日專訊》阿根廷的年度通脹增速低於預期，經濟增長按季度回升。

根據政府數據，１１月價格按年上漲９２﹒４％，為３０年來的最高漲幅，但低於《彭博社

》調查中 ９４﹒２％的預估中值。月度通脹降至４﹒９％，為２月以來的最低水平，遠低於分

析師５﹒９％的預期中值。

與４月至６月期間相比，該國第三季度國內生產總值（ＧＤＰ）增長１﹒７％，高於上一季

度１％的增幅。與１年前相比，經濟增長了５﹒９％。（ｒｃ）

