《經濟通通訊社１６日專訊》阿根廷的年度通脹增速低於預期，經濟增長按季度回升。
根據政府數據，１１月價格按年上漲９２﹒４％，為３０年來的最高漲幅，但低於《彭博社
》調查中 ９４﹒２％的預估中值。月度通脹降至４﹒９％，為２月以來的最低水平，遠低於分
析師５﹒９％的預期中值。
與４月至６月期間相比，該國第三季度國內生產總值（ＧＤＰ）增長１﹒７％，高於上一季
度１％的增幅。與１年前相比，經濟增長了５﹒９％。（ｒｃ）
16/12/2022 15:09
【外圍經濟】阿根廷通脹率達９２％，經濟增長加快
《經濟通通訊社１６日專訊》阿根廷的年度通脹增速低於預期，經濟增長按季度回升。
根據政府數據，１１月價格按年上漲９２﹒４％，為３０年來的最高漲幅，但低於《彭博社
》調查中 ９４﹒２％的預估中值。月度通脹降至４﹒９％，為２月以來的最低水平，遠低於分
析師５﹒９％的預期中值。
與４月至６月期間相比，該國第三季度國內生產總值（ＧＤＰ）增長１﹒７％，高於上一季
度１％的增幅。與１年前相比，經濟增長了５﹒９％。（ｒｃ）
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