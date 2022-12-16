《經濟通通訊社１６日專訊》童園國際（０３８３０）公布，預期截至１０月３１日止中期
虧損約３５００萬至４０００萬元，比去年同期虧損約３３０萬元有所擴大。
該集團指，預期虧損主因美元貨幣升值以及全球經濟疲弱引致集團收益下跌２８％，因改變
玩具業務的經營模式，東莞工廠大部分員工勞動合約於期內已被終止而錄一次性遣散費；向第三
方轉售玩具業務相關生產材料錄虧損所致，以及期內終止確認東莞工廠的遞延稅項資產所致。
該集團預期於本月１９日公布業績。（ｗｈ）
16/12/2022 07:53
【企業盈警】童園國際（０３８３０）料中期虧損最多４０００萬元
《經濟通通訊社１６日專訊》童園國際（０３８３０）公布，預期截至１０月３１日止中期
虧損約３５００萬至４０００萬元，比去年同期虧損約３３０萬元有所擴大。
該集團指，預期虧損主因美元貨幣升值以及全球經濟疲弱引致集團收益下跌２８％，因改變
玩具業務的經營模式，東莞工廠大部分員工勞動合約於期內已被終止而錄一次性遣散費；向第三
方轉售玩具業務相關生產材料錄虧損所致，以及期內終止確認東莞工廠的遞延稅項資產所致。
該集團預期於本月１９日公布業績。（ｗｈ）
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