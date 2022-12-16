《經濟通通訊社１６日專訊》新濠國際（００２００）公布，有關澳門政府臨時授予其美國
上市附屬新濠博亞全資附屬公司新濠博亞（澳門）博彩批給，為使新濠博亞澳門獲授新博彩批給
，股本由１０﹒１億澳門元增加至５０億澳門元。
該集團指，新濠博亞（澳門）增資方式為向主席兼行政總裁何猷龍發行６４９萬股新Ａ類股
份，以符合由澳門永久性居民出任常務董事擁有不少於１５％股份之規定，並向新濠博亞發行
４６８﹒２萬股新Ａ類股份及２８７２﹒８萬股新Ｂ類股份，令新濠博亞所持投票股本由９０％
減少至８５％。（ｗｈ）
16/12/2022 07:53
新濠國際（００２００）持博彩批給附屬股本增至５０億澳門元
《經濟通通訊社１６日專訊》新濠國際（００２００）公布，有關澳門政府臨時授予其美國
上市附屬新濠博亞全資附屬公司新濠博亞（澳門）博彩批給，為使新濠博亞澳門獲授新博彩批給
，股本由１０﹒１億澳門元增加至５０億澳門元。
該集團指，新濠博亞（澳門）增資方式為向主席兼行政總裁何猷龍發行６４９萬股新Ａ類股
份，以符合由澳門永久性居民出任常務董事擁有不少於１５％股份之規定，並向新濠博亞發行
４６８﹒２萬股新Ａ類股份及２８７２﹒８萬股新Ｂ類股份，令新濠博亞所持投票股本由９０％
減少至８５％。（ｗｈ）
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