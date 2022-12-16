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16/12/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒０１億元，買盈富沽騰訊

　　《經濟通通訊社１６日專訊》昨日（１５日）恒指低開６０點，報１９６１２點。最高升２
點報１９６７５點，最低跌４３９點報１９２３３點。恒指收報１９３６８點，跌３０４點或
１﹒５５％。
　　北水全日淨流入１９﹒０１億元，上日淨流出３８﹒０２億元。北水淨買入最多的個股依次
是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、友邦保險（０１２９９）；淨賣出
最多的依次是騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、中國移動（００９４１）。
　　主板成交１０５６﹒１８億元減少２２﹒５％。其中港股通成交３３０﹒１億元，佔總成交
３１﹒３％。
　　盈富基金跌１﹒４６％報１９﹒５１元，北水淨買入１０﹒３億元；恒生中國企業跌
１﹒７４％報６６﹒７元，北水淨買入７﹒３億元；友邦保險升０﹒６５％報８４﹒６５元，北
水淨買入３億元。
　　騰訊控股跌２﹒２８％報３１７﹒６元，北水淨賣出４﹒４億元；快手跌３﹒２４％報
６８﹒７元，北水淨賣出１﹒２億元；中國移動跌０﹒１９％報５１﹒３元，北水淨賣出
５２００萬元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　１０﹒３１
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　　７﹒３４
　　友邦保險　　　（０１２９９）　　　　　　３﹒０１
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　　１﹒１７
　　中芯國際　　　（００９８１）　　　　　　０﹒９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　－４﹒３７
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　－１﹒１７
　　中國移動　（００９４１）　　　　　－０﹒５２
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－０﹒３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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