《日入而息》澳門與６博企簽新賭牌合同，本港失業率連跌７個月

《今天重點》

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Ｎａｓｐｅｒｓ減持騰訊９９﹒３萬股，套現３﹒１８億元

澳門與６間濠賭牌主簽博彩經營批給合同，承諾投１１８８億澳門元

本港最新失業率降至３﹒７％，連跌７個月

地政總署表示啟德商住地共收６份標書

廖振新稱正籌備跨境交通恢復運作，包括廣深港高鐵

本港新增１５７２６宗確診，多３２名患者離世

中原ＣＣＬ報１５８﹒５７點，跌９周後升０﹒５７％

中國駐美大使秦剛與美國財長耶倫會面，加強經貿溝通

美再將３６家中企加入黑名單，商務部表示將採必要措施

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《即日市況》

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恒指全日高收８２點報１９４５０，東方海外後勁有力升近９％

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《深滬股市》

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滬綜指近平收本周跌１﹒２％，市場消化放寬防疫措施

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《美元匯價》

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英倫銀行加息半厘有分歧，鎊匯短期窄幅波動

歐元最新報１﹒０６１５╱１９，日圓最新報１３７﹒１７╱２０

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《公司業績》

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萬邦投資（００１５８）全年盈轉虧１﹒３億元，息１﹒８元

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《公司資訊》

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知行集團（０１５３９）委任曾思維為公司非執董

港交所（００３８８）歡迎亞洲首批加密資產ＥＴＦ上市

Ｂｏｓｓ直聘經營商看準科技（０２０７６）介紹方式下周四掛牌

兩虛擬資產期貨ＥＴＦ今上市，匯豐表示很高興為其提供受託人服務

開拓藥業（０９９３９）完成配售４２００萬股，淨籌５億元

九倉（００００４）與九倉置業（０１９９７）訂３年期新概括酒店

服務協議

久融控股（０２３５８）向合資公司注資６６７０萬元人民幣

云想科技（０２１３１）將未動用所得款項重新分配至擴張業務板塊

中國金融投資（００６０５）陳旭明辭任主席，張民暫履行主席職責

貿易通（００５３６）朱碧君辭任財務總監，彭潔芳接任

惠理（００８０６）１１月底管理資產總值跌４０﹒６％

北海集團（００７０１）林定波辭任主席兼執行董事，徐蔭堂接任

Ｎａｓｐｅｒｓ減持騰訊９９﹒３萬股，套現３﹒１８億元

抖音集團調整組織架構，韓尚佑成抖音負責人

華為雲與海康生命科技合作，加強ＡＩ與生物醫療領域交流

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《國企紅籌》

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通用環球醫療（０２６６６）訂立資產轉讓協議

海通恆信（０１９０５）２﹒７８億元人民幣出租機械設備

中國神華（０１０８８）以近百億元人民幣競得錦界能源３０％

股權

潤電（００８３６）１１月附屬電廠售電量按年跌５﹒３％

華營建築（０１５８２）約２１億元中標九龍塘學生宿舍建設工

程

中金（０３９０８）股東海爾金盈累計減持９３５５萬股Ａ股

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《神州民企》

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海豐國際（０１３０８）非執董楊馨職位調動

綠藥製藥（０２１８６）建議分拆博安生物並將其於主板獨立上

市

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《中國要聞》

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發改委表示培育新型消費，促進消費提質升級；推進共同富裕頂

層設計，擴中等收入群體規模；積極引導外資更多投向先進製造

業等；中國經濟增速有望持續回升；加快實施創新驅動發展戰略

；確保能源安全保供，指導產煤省區等穩定生產；至上月底已審

批１０６個項目涉資１﹒５萬億

彭博研究預計１２月五年期ＬＰＲ將調降１０基點

ＩＭＦ表示中國同意組建一個全球主權債務「圓桌會議」

湖北「百團千企」出國招商，１０多家上市公司參與

申萬宏源表示明年上半年基本面承壓，預計Ａ股年中上漲

上海到２０２５年時尚消費品產業規模將超５０００億元

陸家嘴重組方案出爐，將獲注大股東優質資產

人行進行４１０億逆回購，本周淨投放１８９０億元

上市公司股東違規減持不絕，官媒表示必須加大懲戒力度

劉鶴稱極有信心明年中國經濟實現整體性好轉

美參議院通過法案，向台灣軍事援助５年１００億美元

內媒表示１１月十家理財公司管理規模縮水近６３００億

花旗將逐步關閉中國大陸個人銀行業務

支付寶再增加５０億流量補貼，助商家降本增效

首十一月全國煤炭產量同比增９﹒７％，創歷史新高

截至１１月底全國累計發電裝機容量同比增８﹒１％

雅詩蘭黛中國創新研發中心在滬揭幕

中證監表示ＤＶＰ正式實施，增結算系統安全，吸引外資

上海浦東將推金融人才發展「新９條」

電影《阿凡達：水之道》內地上映首日票房破億

數字人民幣擴圍至廣東等全省範圍，增濟南等試點地區

暴雪中國表示《守望先鋒》正與新潛在中國發行合作夥伴洽談

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒４％，報１４５２８﹒５５點

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《俄烏開戰》

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歐盟領導人呼籲下周一敲定天然氣價格上限

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《外圍經濟》

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再保險公司明年初停止承保與俄烏戰爭有關的風險

加拿大樓價連續９個月下跌

各國央行宣布加息後美元反彈，黃金價格下跌

墨西哥央行加息０﹒５厘，表示下一次會議會再次加息

推特的噩夢還在繼續，馬斯克賣特斯拉股填數

澳洲金融資產在２０２３年可能表現不佳

瑞士信貸已聘請德意志銀行前員工負責垃圾債券交易

美國１１月零售及製造業均下跌，惟勞動力市場堅挺

美國上月零售銷售創１１個月來最大降幅

超級央行周鷹派當道，美歐股市齊插水

阿根廷通脹率達９２％，經濟增長加快

市場憂慮經濟衰退，隔晚美國股幣雙殺

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《大國博弈》

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中國駐美大使秦剛與美國財長耶倫會面，加強經貿溝通

美再將３６家中企加入黑名單，商務部表示將採必要措施

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《美鷹加息》

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ＤＷＳ表示貨幣政策對經濟影響滯後，令聯儲局鷹派降溫

尚渤投資表示聯儲局鷹派觀點符預期，經濟或能軟著陸

花旗上調最優惠利率０﹒２５厘，下周一起生效

上海商業銀行上調最優惠利率０﹒２５厘

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《其他消息》

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周日立會補選，灣仔北實施特別交通安排

梁君彥稱立法會非橡皮圖章，今屆議會屬良性善治監察

廖振新稱正籌備跨境交通恢復運作，包括廣深港高鐵

據報香港與內地下月全面通關，到廣東高鐵服務將恢復

李家超稱明年與內地通關有很現實的可能性

政府公布委任連少冬為新委員，另再度委任８名現任委員

政府委任陳鎮仁為司法人員薪常會主席，任期兩年

會財局強調香港會計監管制度穩健

蔡若蓮稱不認為新指引會造成更多教師流失

金發局表示梁鳳儀任證監會ＣＥＯ有助打通及拓展市場

陳健波及譚耀宗獲委授勳及太平紳士遴選委員會成員

地政總署表示啟德商住地共收６份標書

財委會通過明年２月起綜援及公共福利金加３﹒７％

本港最新失業率降至３﹒７％，連跌７個月

京港兩地機構簽訂三項資訊產業合作備忘錄

澳門與６間濠賭牌主簽博彩經營批給合同，承諾投１１８８億澳

門元

明年３月起ＳＩＭ卡實名制，２月２３日前未完成登記將被停用

房協再延長合資格商戶租金寬減，為期６個月

深股通額度全日用２３億元，外資連續三日淨流入；滬股通額度

全日用６０億元，外資流入４４億元

施羅德投資表示ＣＯＰ２７達歷史性協議，惟後續發展難料

ＡｌｉｐａｙＨＫ表示日本開關後在日交易人數增逾６倍

俄交易所冀明年容納５００隻香港上市中企掛牌

中原ＣＣＬ報１５８﹒５７點，跌９周後升０﹒５７％

舂坎角電訊站用地下周五起招標，明年２月３日截標

ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ推「聖誕著數」，用戶消費可領取

優惠

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《新冠肺炎》

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本港新增１５７２６宗確診，多３２名患者離世

菜鳥增派１０批快遞員援京，優先配送防護、生活物資

中人壽對逾５０款產品拓新冠保險責任，最高賠１００萬元

全國新增本土確診再次回升至２０９１宗

加強農村防控工作方案發布，加快提升老年疫苗接種率

北京多區在體育館、文化宮開設便民發熱門診

國資委督導華潤、國藥等三涉藥央企保障醫療物資供應

張伯禮稱明年一二月後疫情有望迎來「春暖花開」

澳門再鬆綁，明起入境改５天居家隔離

瑞銀料中國明年首季ＧＤＰ增１﹒８％疫情累經濟活動

環境及生態局常秘劉利群同住家人確診

鍾南山稱Ｏｍｉｃｒｏｎ應改稱「新冠感冒」

疫苗到戶接種下周三起為長者提供第５劑

內地多款新冠險產品悄然下架，抗原自測不被理賠接納

缺人手配送，北京海淀倡議居民當騎手，京東急招萬人

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