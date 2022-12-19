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19/12/2022 07:50

《國金頭條》聯儲局官員重申鷹派政策，美股連跌３日美元周線持平

　　《經濟通通訊社１９日專訊》在美國聯儲局做出加息半厘，並預示繼續持鷹派政策後，美股
連續第３日走低。納指與標普５００相繼跌破５０天移動均線。
　　道指上周五（１６日）尾盤跌２８１﹒７６點，或０﹒８５％，收３２９２０﹒４６點，周
線跌１﹒６６％。納指跌１０５﹒１１點，或０﹒９７％，收１０７０５﹒４１點，周線跌
２﹒０９％。標普跌４３﹒３９點，或１﹒１１％，收３８５２﹒３６點，周線跌２﹒０９％。
　　聯儲局、英倫銀行、歐洲央行雖然上周相繼下調加息幅度，但一致強調通脹仍是首要問題，
暗示經濟可能陷入衰退。紐約聯儲銀行行長威廉斯（Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｌｉａｍｓ）料明年終點
利率可能超過５﹒１厘。三藩市聯儲銀行行長戴莉（Ｍａｒｙ　Ｄａｌｙ）則指，高通脹可能比
她預期的更持久。
　
＊日央行本周議息，美元兌日圓自２周高位回落＊
　
　　在聯儲局官員的鷹派言論支持下，美元重回升勢，紐約尾盤美匯指數小幅上漲０﹒２４％，
至１０４﹒８１，周線持平。日本央行將於本周宣布年內最後一次議息決策，市場料不會有任何
變化。美元兌日圓自２周高位回落０﹒８％，報１３６﹒５２。
　　受聯儲局高壓政策影響，金價周線下行。紐約期金上周五漲０﹒７％，報每盎司
１８００﹒２０美元，周線跌０﹒６％。原油價格也收低，紐約期油跌２﹒４％，至每桶
７４﹒２９美元。布蘭特期油跌２﹒７％，收每桶７９﹒０４美元。（ｊｆ）

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