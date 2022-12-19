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即市新聞

19/12/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股大強勢，但可不受美股跌勢拖累嗎？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％
，局勢則分別屬於顯著向好和偏好。明顯地，若論短中期形勢，港股的確跑贏了環球主要股市，
而內地股市則跟隨其後。也許正是這個原因，大家對上周五（１６日）港股拒絕跟隨上晚美股的
淡勢下挫，反而有力報升收場，不以為意。然而，近日美股持續向淡，並於道指陰陽燭周線圖上
連續錄得兩支陰燭，筆者認為投資者不應低估港股終被美股拖低的可能性。
　　現時市場最關注的，為美國有可能會陷入經濟衰退，美股因而找到往下調整的藉口。客觀而
言，港股的上升動力已較前減弱，淡友大戶雖暫時容忍好友推高大市，於新利淡消息出現時，定
必再度發力進攻。於此情況下，本欄不會建議大家冒險入市造好，只留意時機的出現，於「一浪
低於一浪」的市況中候高造淡圖利，目標看恒指前升浪頂１８４１４前。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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