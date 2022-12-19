《一周攻略－周進略》歐美央行見真章，粉飾窗櫥漸收割

《一周攻略》上周的焦點，都在央行政策取態。不過，有別於之前美聯儲獨領風騷，上周論

搶鏡，歐洲央行拉加德的風頭，遠比美聯儲鮑威爾強得多了。



＊央行期望管理，市場心領神會＊



事實上，本來一切很平靜。說起來，美聯儲連番四星期有多的期望管理，各位大員穿梭於不

同場合，口徑一致的為提早在１２月減慢加息步伐說項。基本上，大家都心領神會，他們的努力

不會白費的。投資者早已明白，１２月議息時，將由７５基點，轉為５０基點的加幅。

當然，中間過程，不是完全沒有風險。例如：近兩星期，不斷有數據出台，強於外界預期，

令人質疑，各位大員雖然努力解說。但真的可以放心，在失業未有惡化之時，甚至部分通脹數據

，例如生產物價指數仍有高於外界估計的增幅時，便放慢加息步伐？



＊孳息曲線倒掛厲害＊



的確，這些轉折都存在，但大都有驚無險。更何況，人所共知，債市的孳息曲線倒掛厲害，

不是說笑的，或遲或早會有衰退出現，則局方豈能完全不理會？只不過，要理會也有個說法，更

要有好好的下台階。之前通脹數據似乎見頂回落，固然是重要，美聯儲主席親口預告亦重要，到

了上周早段，消費物價指數的公布，更是重要。

故此，當美聯儲真的在１２月議息決定加息５０基點後，儘管有一些獲利固吐，在風險資產

中出現，但這是完全正常，非常合理的反應，不足為奇。基本上，面對鮑威爾的發言，大家反應

冷靜，畢竟一如之前的預期，無甚意外，亦無甚驚喜，期望管理往往建功於無影無形。



＊拉加德表明不轉向＊



有趣的是，真正的大波動，來自美聯儲議息結果出台後的一天，當時多國央行陸續有相應行

動，包括英倫銀行及歐洲中央銀行，亦有５０基點的加幅，對於市場來說，掀起了新一輪的震盪

。

顯然，時序上，不可能怪罪到美聯儲頭上了，也不關英倫銀行的事，當時市況很平靜，只是

到了歐央行的記者會上，拉加德態度立場之強硬，表明不轉向，便令市場人士奔走相告，爭相走

避。



＊貨幣政策彈性大增＊



事實上，細心一看，根本拉加德說的，與鮑威爾說的，並無兩樣，央行都是要有足夠的收緊

。看，這是足夠收緊，不是無限收緊，不是提速收緊。然而，同一訊息內容，外界反應如此大異

，說明了關鍵在於心理準備。美聯儲一早樂於增加透明度，對於市場震盪的減輕，實有大效。相

反，歐央行這一方面，肯定是有所不及，自然有點遜色了。

無論如何，短期而言，投資者既要擔心通脹，美聯儲不太擔心，但歐央行仍擔心，則投資者

不可能不擔心。另一邊廂，又有潛在的失業惡化或衰退降臨危機，否則美聯儲亦不必急急提早收

爐，先來一次基５０點加息，２０２３年已經可以有足夠的政策彈性，喜歡５０基點也好，喜歡

２５基點也好，再過一兩遍的議息，已經可以是不加息一大段時間，在此水平停留，便是足夠的

收緊了。



＊獲利回吐，提早放假＊



當然，這可不是說已經可以馬上減息，距離可仍遠呢。但正因如此，之前大家憧憬央行可以

減慢收緊的，在１１月起發動攻勢，一眾風險資產反彈，到如今應該可以滿足不少人的粉飾窗櫥

目標，先行獲利回吐，提早放假去也。



《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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