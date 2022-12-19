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即市新聞

19/12/2022 08:00

《一周攻略－周進略》歐美央行見真章，粉飾窗櫥漸收割

　　《一周攻略》上周的焦點，都在央行政策取態。不過，有別於之前美聯儲獨領風騷，上周論
搶鏡，歐洲央行拉加德的風頭，遠比美聯儲鮑威爾強得多了。
　
＊央行期望管理，市場心領神會＊
　
　　事實上，本來一切很平靜。說起來，美聯儲連番四星期有多的期望管理，各位大員穿梭於不
同場合，口徑一致的為提早在１２月減慢加息步伐說項。基本上，大家都心領神會，他們的努力
不會白費的。投資者早已明白，１２月議息時，將由７５基點，轉為５０基點的加幅。
　　當然，中間過程，不是完全沒有風險。例如：近兩星期，不斷有數據出台，強於外界預期，
令人質疑，各位大員雖然努力解說。但真的可以放心，在失業未有惡化之時，甚至部分通脹數據
，例如生產物價指數仍有高於外界估計的增幅時，便放慢加息步伐？
　
＊孳息曲線倒掛厲害＊
　
　　的確，這些轉折都存在，但大都有驚無險。更何況，人所共知，債市的孳息曲線倒掛厲害，
不是說笑的，或遲或早會有衰退出現，則局方豈能完全不理會？只不過，要理會也有個說法，更
要有好好的下台階。之前通脹數據似乎見頂回落，固然是重要，美聯儲主席親口預告亦重要，到
了上周早段，消費物價指數的公布，更是重要。
　　故此，當美聯儲真的在１２月議息決定加息５０基點後，儘管有一些獲利固吐，在風險資產
中出現，但這是完全正常，非常合理的反應，不足為奇。基本上，面對鮑威爾的發言，大家反應
冷靜，畢竟一如之前的預期，無甚意外，亦無甚驚喜，期望管理往往建功於無影無形。
　
＊拉加德表明不轉向＊
　
　　有趣的是，真正的大波動，來自美聯儲議息結果出台後的一天，當時多國央行陸續有相應行
動，包括英倫銀行及歐洲中央銀行，亦有５０基點的加幅，對於市場來說，掀起了新一輪的震盪

　　顯然，時序上，不可能怪罪到美聯儲頭上了，也不關英倫銀行的事，當時市況很平靜，只是
到了歐央行的記者會上，拉加德態度立場之強硬，表明不轉向，便令市場人士奔走相告，爭相走
避。
　
＊貨幣政策彈性大增＊
　
　　事實上，細心一看，根本拉加德說的，與鮑威爾說的，並無兩樣，央行都是要有足夠的收緊
。看，這是足夠收緊，不是無限收緊，不是提速收緊。然而，同一訊息內容，外界反應如此大異
，說明了關鍵在於心理準備。美聯儲一早樂於增加透明度，對於市場震盪的減輕，實有大效。相
反，歐央行這一方面，肯定是有所不及，自然有點遜色了。
　　無論如何，短期而言，投資者既要擔心通脹，美聯儲不太擔心，但歐央行仍擔心，則投資者
不可能不擔心。另一邊廂，又有潛在的失業惡化或衰退降臨危機，否則美聯儲亦不必急急提早收
爐，先來一次基５０點加息，２０２３年已經可以有足夠的政策彈性，喜歡５０基點也好，喜歡
２５基點也好，再過一兩遍的議息，已經可以是不加息一大段時間，在此水平停留，便是足夠的
收緊了。
　
＊獲利回吐，提早放假＊
　
　　當然，這可不是說已經可以馬上減息，距離可仍遠呢。但正因如此，之前大家憧憬央行可以
減慢收緊的，在１１月起發動攻勢，一眾風險資產反彈，到如今應該可以滿足不少人的粉飾窗櫥
目標，先行獲利回吐，提早放假去也。
　
《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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