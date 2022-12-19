《盤後部署》恒指收跌９７點，未跌完，阿里健康瀉逾８％，續尋底

《經濟通通訊社１９日專訊》恒生指數收報１９３５２，跌９７點或０﹒５０％，主板成交

１００６﹒６５億元。國企指數收報６６０４，跌３０點或０﹒４５％。恒生科技指數報

４１２５，跌２４點或０﹒５８％。

恒指今日以小陰下跌，收市處於１０天線以下，９ＲＳＩ跌至５６水平，相信仍未見底，預

料向下尋底機會較高。

上證綜合指數報３１０７，跌６０點或跌１﹒９２％，成交３０７９﹒３５億元人民幣。深

證成份指數報１１１２４，跌１７０點或跌１﹒５１％，成交１７５２﹒５６億元人民幣。

澳門政府正式公布，與６間獲判博彩經營批給的公司簽署了批給合同。６間公司的批給期限

均為１０年，合同自２０２３年１月１日起生效。美高梅金殿超濠股份、銀河娛樂場股份、威尼

斯人澳門股份、新濠博亞（澳門）股份、永利渡假村（澳門）股份以及澳娛綜合度假股份獲得娛

樂場幸運博彩經營批給的判給。



＊濠賭股齊插，美高梅收瀉逾１３％＊



６間公司在投標文件中所承諾的投資總額為１１８８億澳門元，當中開拓外國客源市場及發

展非博彩項目的投資總額為１０８７億澳門元，博彩項目的投資總額為１０１億澳門元，非博彩

項目的投資是博彩項目投資金額的１０倍。

銀娛（０００２７）收跌４﹒４８％，報５０﹒１５元，該股成交約９０３萬股，涉資

４﹒５７億元，盤中高見５２﹒７５元，最低見４９﹒７元；金沙（０１９２８）跌３﹒８６％

，收報２４﹒９元；美高梅（０２２８２）跌１３﹒３８％，收報７﹒６４元；永利澳門

（０１１２８）跌９﹒２１％，收報８﹒２８元；新濠（００２００）跌１１﹒１１％，收報

７﹒９２元；澳博（００８８０）跌８﹒８２％，收報３﹒９３元。



＊疫苗股及網上醫療股捱沽＊



疫苗股及網上醫療股捱沽，君實生物（０１８７７）收跌１４﹒５９％，報３２﹒２元，該

股成交約８５０萬股，涉資２﹒７６億元，盤中高見３７﹒７元，最低見３１﹒１元；三葉草生

物－Ｂ（０２１９７）跌１５﹒１９％，收報２﹒６８元；康希諾（０６１８５）跌

１５﹒６４％，收報７１﹒４５元；復星醫藥（０２１９６）跌６﹒９６％，收報２５﹒４元；

中國生物製藥（０１１７７）收跌４﹒３８％，報４﹒３７元。

另外，阿里健康（００２４１）收跌８﹒２％，報７﹒３９元，該股成交約１﹒８０億股，

涉資１３﹒５０億元，盤中高見８﹒３３元，最低見７﹒１５元；平安好醫生（０１８３３）跌

６﹒７９％，收報２３﹒３５元；京東健康（０６６１８）跌４﹒１７％，收報７３﹒５元；眾

安在線（０６０６０）跌２﹒３５％，收報２０﹒７５元。

阿里健康由１０月２４日低位３元起步，１２月９日升上即市高位１０﹒１４元，累積升幅

逾兩倍，今日以大陰燭向下，並跌穿２０天線（現約７﹒４３元）收市，９ＲＳＩ已跌至４５水

平，相信股價有機會下試６元水平，續尋底機會高。（ｋｙ）

