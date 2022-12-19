【國際要聞】南韓首個月球探測器進入繞月飛行軌道

《經濟通通訊社１９日專訊》南韓航空宇宙研究院和科技資訊通信部周一（１９日）表示，
南韓首個月球軌道探測器Ｄａｎｕｒｉ號，於上周六（１７日）上午２時４５分，成功進入繞月
飛行軌道。目前， Ｄａｎｕｒｉ號正在環月的橢圓軌道上繞行，還將進行四輪軌道變換，最終
於本月底進入距離月球１００公里上空的軌道。（ｊｆ）
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