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19/12/2022 15:57

【國際要聞】南韓首個月球探測器進入繞月飛行軌道

　　《經濟通通訊社１９日專訊》南韓航空宇宙研究院和科技資訊通信部周一（１９日）表示，
南韓首個月球軌道探測器Ｄａｎｕｒｉ號，於上周六（１７日）上午２時４５分，成功進入繞月
飛行軌道。目前，　Ｄａｎｕｒｉ號正在環月的橢圓軌道上繞行，還將進行四輪軌道變換，最終
於本月底進入距離月球１００公里上空的軌道。（ｊｆ）

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