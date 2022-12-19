《台股攻略－黃振宇》台股失守１４５００點，生物科技股逆市受捧

《台股攻略》美聯儲局暗示將持續加息，台股今日（１９日）以１４４７８點開市，半導體

、航運及鋼鐵股走弱，生物科技股獨力撐市，加權指數最終跌９５點，收１４４３３點，成交金

額為２０６５﹒９１億元（新台幣．下同），三大法人淨賣出１８３﹒７９億元。

電子權值股的台積電收４６６﹒５元，跌近１％，鴻海收１０１﹒５元，大立光收２２５０

元，均升１％；其餘權值股部分，聯電跌３﹒１％，群創跌２﹒２％，聯發科及友達跌０﹒６％

。中國放寬封控措施，同時提振鋼鐵市場需求，當地鋼價持續上漲，惟鋼鐵股走勢偏弱，佳大及

中鴻均跌超過５％，大成鋼、燁興、海光、東和鋼鐵、中鋼及威致均跌超過３％。航運股的中航

及四維航跌超過４％，裕民、慧洋－ＫＹ、新興、台航、萬海、志信及長榮航均跌２﹒４％至

４﹒５％。生物科技股受惠歐洲抗生素供不應求及中國掀起搶藥潮，南光、優盛、合世、豪展、

濟生、強生及永日紛紛漲停，安克及樂斯科均升超過７％，台耀、神隆、國光生、松瑞藥、健亞

及益得亦升超過５％。

美國公布採購經理人ＰＭＩ跌至５０以下，顯示市場需求回軟，美股下挫拖累台股近期系統

性風險升溫，建議保留資金觀望，留意三大法人動向。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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