  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/12/2022 09:10

【虛幣世界】Ｍａｚａｒｓ暫停與幣安客戶合作，加密貨幣急跌

　　《經濟通通訊社１９日專訊》負責提供文件證明客戶有足夠準備金支應提款的法國會計師事
務所Ｍａｚａｒｓ集團，已經暫停與幣安在內所有加密貨幣客戶合作，消息引起投資者信心危機
，加密貨幣普遍下跌，比特幣跌穿１７０００美元。而市場亦憂慮幣安「大到不能倒」，擔心會
否造成ＦＴＸ翻版，雖然ＣＥＯ趙長鵬多次強調，幣安並不會挪用客戶資金，而且無論客戶提款
金額有多高，幣安都有能力支應。
　　據外媒報道，Ｍａｚａｒｓ　原本負責提供「儲備證明」文件，以證明加密幣業主有足夠準
備金支應客戶提款需求，但幣安上周發布的儲備證明被質疑只提供部分內容，因此本周
Ｍａｚａｒｓ宣布暫停為加密幣客戶提供服務，包括幣安、Ｃｒｙｏｔｉ﹒ｃｏｍ　和　
ＫｕＣｏｉｎ。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１６７７５﹒１４元（美元．下同），升０﹒２２％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１１８９﹒２１元，升０﹒５２％；艾達幣報
０﹒２６８２元，升０﹒８３％；瑞波幣報０﹒３５１３元，升０﹒４０％。（ｕｌ）
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ
　
又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話19/12/2022
【虛幣世界】Mazars暫停與幣安客戶合作，加密貨幣急跌
人氣文章財經熱話16/12/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》中概股除牌風險降　騰訊音樂量度升幅見46銀
人氣文章專訪16/12/2022
【專訪】施永青：美國遏華難改　中國反制需展示容人之量（有片）
人氣文章中國故事16/12/2022
《神州經脈》美貿易黑名單加長　中概卻見明媚　滬指終結六周升勢
人氣文章財經熱話16/12/2022
美確認獲全面審計權　中概科技股趁消息出貨　調整後還可吼？
人氣文章財經熱話16/12/2022
【2023年展望】陳永陸：2023年港股復常　上望25000？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金