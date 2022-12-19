【虛幣世界】Ｍａｚａｒｓ暫停與幣安客戶合作，加密貨幣急跌

《經濟通通訊社１９日專訊》負責提供文件證明客戶有足夠準備金支應提款的法國會計師事

務所Ｍａｚａｒｓ集團，已經暫停與幣安在內所有加密貨幣客戶合作，消息引起投資者信心危機

，加密貨幣普遍下跌，比特幣跌穿１７０００美元。而市場亦憂慮幣安「大到不能倒」，擔心會

否造成ＦＴＸ翻版，雖然ＣＥＯ趙長鵬多次強調，幣安並不會挪用客戶資金，而且無論客戶提款

金額有多高，幣安都有能力支應。

據外媒報道，Ｍａｚａｒｓ 原本負責提供「儲備證明」文件，以證明加密幣業主有足夠準

備金支應客戶提款需求，但幣安上周發布的儲備證明被質疑只提供部分內容，因此本周

Ｍａｚａｒｓ宣布暫停為加密幣客戶提供服務，包括幣安、Ｃｒｙｏｔｉ﹒ｃｏｍ 和

ＫｕＣｏｉｎ。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１６７７５﹒１４元（美元．下同），升０﹒２２％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１１８９﹒２１元，升０﹒５２％；艾達幣報

０﹒２６８２元，升０﹒８３％；瑞波幣報０﹒３５１３元，升０﹒４０％。（ｕｌ）



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