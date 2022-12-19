《談國論企－黎偉成》防範化解房地產經濟金融重大風險

《談國論企》中央經濟工作會議於２０２２年１２月１５日及１６日舉行所作出的議決，要

繼續「堅持穩中求進的工作基調，全面貫徹新發展理念」，和「更好統籌疫情防控和經濟社會發

展」，作為「紮實推進中國式現代化」的其中重要政策與策略，而五項要綱舉目張的工作任務中

最惹人注目的是：要有效防範化解包括房地產及金融等重大經濟金融風險。



＊要化解大房企風險保交樓保民生保穩定＊



會議提出的２０２３年的五項工作任務，有：（１）擴大國內需求、（２）加快建設現代化

產業體系、（３）切實落實「兩個毫不動搖」、（４）更大力度吸引和利用外資和（５）有效防

範化解重大經濟金融風險等，而予我以感最是重要的，當然是第五條，理由有：

第五條所要防範化解的，是（甲）房地產市場，是為會議強調要確保平穩發展者。此因，境

內的房地產市場確面對相當深重的問題，是：房地產開發商多年來過度的投資開發，大量借貸，

使以信貸為主的負債總額，遠遠超過以現金為主的總資產，個別高負債的開發商只能夠以促銷套

現以「平衡」收支或稍減負務負擔，為不大健康的現象；尤其是當以住宅為主的房地產發展商，

遇到內房市道出現逆轉情況，便面對十個瓶子、七個蓋的兇險壓力，是為內房股和內房企業陸續

碰到「資不抵債」的問題，商業銀行不得不審慎處理內房股及內房企的貸款，導致買地、建設等

資金亦見不足，相關消息使置業者在跌市中的買樓情緒更見審慎，形成惡性循環，甚至有系統性

風險的威脅。

由是會議要求「有效防範化解重大經濟金融風險」時，特別以可觀的篇幅指出要「確保房地

產市場平穩發展」，以達致札實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，做法有（Ｉ）對房地產

市場方面，所要做到的是（ｉ）滿足對房地產開發行業合理融資需求，相信商業銀行已盡量做到

這一點，但始終要作好信貸風險管理，以確保銀行金融行業支持經濟社會的正常運作。

反而更重要的，是（ｉｉ）要推動行業重組併購，乃化解內房企業問題的其中重要手段，而

（ｉｉｉ）要「有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況」，所指的是「優質頭部」

的房企，而改善資產負債狀況，就要相關房企的投資、發展等經營銷售，作好精準的部署、安排

、計劃，商業銀行在提供信貸支持時當然可以發揮到一定程度的看守作用。

同時（ｉｖ）要堅決依法打擊違法犯罪行為。

至於（ＩＩ）政府方面，各地政府要因城施策，重點在於：支持剛性和改善住防需求，解決

好新市民、青年人等住房問題；更重要的要「探索長租房市場建設」，長租房，應題處理和解決

人民住房的其中一個項目，過去曾經提出過，但一直未有認真跟進和落實，現時再提，就要好好

為之。

更重要的，是（ＩＩＩ）原則和精神：要堅持房子是用來往的，不是用來炒的定位，推動房

地產業向新發展模式平平穩過渡。



＊堅持穩穩中求進工作總基調推動高質量發展＊



至於（乙）「有效防範化解重大經濟金融風險」工作的另一個重要，為要（１）防範化解金

融風險，壓實各方責任，防止形成區域性、系統性金融風險。（２）加強黨中央對金融工作集中

統一領導。

和（３）要防範地方政府債務風險，堅決遏制增量、化解存量。

必須要分析的，當然是會議對整體經濟社會的看法，就（Ａ）現狀的形容，乃「恢復的基礎

尚不牢固」，並體現於需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，而「外部環境動蘯不

穩」，給中國經濟帶來的影響加深。但要看到，中國經濟軔性強、潛力大、活力足，各項政策效

果持續顯現，明年經濟運行有望總體回升。

要堅定做好經濟工作的信心，乃要做到（Ｂ）札實推進中國式現代化，堅持穩中求進工作總

基調，全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，更好統籌疫情防控和

經濟社會發展，更好統籌發展和安全；全面深化改革開放，大力提振市場信心；把實施擴大內需

戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範

重大風險，推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長，為全面建設社會主義現

代化國家開好局起好步。

（評中央經濟工作會議之一）

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

