《異動股》美團升近６％冠藍籌，重磅科技股高據藍籌升幅榜首

《經濟通通訊社１９日專訊》美團（０３６９０）現價升５﹒５７％，報１８５﹒７元，該

股成交約４７９萬股，涉資８﹒７４億元。

科技股升勢強勢，恒指首５隻最大升幅股份皆為科技股；網易（０９９９９）升４﹒６３％

，報１１５﹒３元；阿里（０９９８８）升４﹒８６％，報９０﹒６５元，以現價計，該股暫連

升２日，累計升幅５﹒５３％；京東集團（０９６１８）升３﹒９１％，報２３３﹒８元，以現

價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒５１；騰訊（００７００）升３﹒４７％，報３２７﹒８

元。

署理運輸及物流局局長廖振新表示，視乎運輸及物流安排，適時考慮通關，目前高鐵等跨境

交通正進行準備工作。他表示，明白市民希望毋須檢疫跟內地通關，但港府也要配合內地疫情防

控需要。運輸及物流局一直做準備，希望當宣布兩地通關後，可盡快恢復高鐵等跨境運輸交通運

作。

現時，恒生指數報１９７６４，升３１３點或升１﹒６１％，主板成交１４０﹒８４億元。

國企指數報６７７６，升１４１點或升２﹒１３％。恒生科技指數報４２７７，升１２７點或升

３﹒０８％。

即月期指新報１９７９５，升４１０點，高水３１點。即月國指期貨報６７９５，升１７５

點，高水１９點。即月科指期貨新報４２８５，升１４９點，高水２６點。

上證綜合指數報３１６４，跌３點或跌０﹒１１％，成交４０１﹒８０億元人民幣。

深證成份指數報１１３００，升５點或升０﹒０５％，成交６７０﹒６１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １８５﹒７０元 升５﹒５７％

網易（０９９９９） １１５﹒３０元 升４﹒６３％

阿里（０９９８８） ９０﹒６５元 升４﹒８６％

京東集團（０９６１８） ２３３﹒８０元 升３﹒９１％

騰訊（００７００） ３２７﹒８０元 升３﹒４７％

百度（０９８８８） １１４﹒４０元 升１﹒６９％

快手（０１０２４） ７２﹒６０元 升４﹒４６％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １８９﹒００元 升５﹒７６％

微盟集團（０２０１３） ５﹒８６元 升７﹒９２％

商湯（０００２０） ２﹒１８元 升２﹒８３％

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（ｈｃ）

