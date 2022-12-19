【回顧展望－息即是空】央行加息到何時？來年政策料鬆馳！

《經濟通通訊社１９日專訊》上周四家中央銀行皆宣布加息０﹒５厘，分別是聯儲局、英倫

銀行、歐洲央行及瑞士央行，日本央行明天（２０日）公布議息結果，相信會繼續維持現行的寬

鬆貨幣政策，但不會調整利率，反映主要央行今年的加息行動結束，明年傾向略為調整今年的鷹

派立場，加息取態亦將較審慎。

各主要貨幣表現方面，截至１２月１８日止，今年以來美匯指數累升９﹒３２％；美元兌日

圓累升逾１８％；歐元兌美元累跌６﹒７５％；英鎊兌美元累跌９﹒８５％；美元兌加元累升逾

８％，澳元及紐元兌美元分別累跌７﹒５６％及６﹒４４％，而美元兌瑞郎則累升２﹒２７％。

股指方面，道指累跌６﹒９１％；標普５００跌幅達到１６﹒６３％；而最受利率因素影響的納

指，綜合指數跌幅高達２９﹒４３％。德國ＤＡＸ累跌１０﹒５５％；法國ＣＡＣ累跌

６﹒８４％，而英國富時指數今年以來反有０﹒８６％升幅，成為絕少數的贏家。



＊歐美來年貨幣政策趨審慎＊



聯儲局今年連續四次加息０﹒７５厘後，上周首次降低加息幅度，而英倫銀行今次則是在６

票支持加息半厘，兩票建議維持利率不變，以及１票建議加息０﹒７５厘的分歧下作出加息半厘

的決定。英國在通脹高達１１﹒１％的情況下，第三季ＧＤＰ按季收縮，上述投票結果反映政策

制訂者對經濟前景持觀望態度。目前美國聯邦基金利率升到４﹒２５至４﹒５厘；加拿大指標利

率升至４﹒２５厘，歐元區及英國則分別為２﹒５及３﹒５厘，澳洲及新西蘭分別為３﹒１及

４﹒２５厘。

歐洲央行除決定上調三大指標利率之外，同時表示將於明年３月開始，以有節制及可預測的

步伐下降低資產負債表規模，預期在明年第二季末，平均每月縮減１５０億歐元，其後的縮減規

模將隨時間變化而定。此外，到明年底，歐洲央行管理委員會將會審視其控制短期利率的操作框

架，該框架將提供資產負債表正常化進程終點的相關信息。



＊歐央行抗疫購債仍繼續＊



至於疫情緊急買債措施（ＰＥＰＰ），歐洲央行表示會將回籠本金進行再投資，起碼到

２０２４年底，而不論在甚麼情況下，未來縮減ＰＥＰＰ組合將會受到有效管理，避免與適當的

貨幣政策立場發生衝突。另外，歐洲央行指歐元區通脹率預測已有所上調，預期今年達到

８﹒４％，明年則為６﹒３％，到２０２４及２０２５年則分別為３﹒４％及２﹒３％。核心通

脹率則預料在今年達到３﹒９％，明年升至４﹒２％，２０２４及２０２５年則分別降至

２﹒８％及２﹒４％。至於經濟表現方面，今年ＧＤＰ料增長３﹒４％，明年急降至只有

０﹒５％，隨後兩年則分別為１﹒９％及１﹒８％。

主要浮動匯率經濟體通脹率在今年急升，以單一經濟體計，以意大利１１月份通脹率達到

１１﹒８％最高，其次是英國，通脹率達到１０﹒７％，德國隨後，通脹率達１０％，而整體歐

元區通脹率則達到１０﹒１％。澳洲第二季通脹率達７﹒３％；美國１１月份通脹率降至

７﹒１％；加拿大為６﹒９％，日本１０月及瑞士１１月份通脹率則分別為３﹒７％及３％。



＊疫情導致勞動人口短缺＊



然而，有趣的是，上述經濟體的失業率均處於低水平，例如美國１１月份失業率只３﹒７％

，歐元區為６﹒５％，最低的是瑞士，只有２％，日本則為２﹒６％，英國及美國皆３﹒７％。

失業率及ＧＤＰ增長偏低，連滯脹的定義都不符合（低經濟增長及高失業率）。顯然這是因為突

如其來的新冠疫情，將正常運行的經濟活動強行煞停，導致供應鏈受阻以至中斷，病毒感染及隔

離措施則造成勞動力短缺，有數據顯示部分被裁員工是因為感染新冠病毒，即使薪酬升幅快速擴

大亦解決不了勞工短缺問題。為求生存，被迫離開了勞動市場的人，或已轉型其他工種，例如經

互聯網做生意，不願再從傳統公司上班，亦可能是企業難招聘到員工的原因。



＊俄烏戰事為高能源價藉口＊



俄烏戰事成為市場解釋高通脹的藉口，事實上，俄油並非無處可去，只因西方制裁俄羅斯，

導致主要進口俄油的歐洲受到嚴重衝擊。然而，不要忘記通脹乃貨幣現象，為應對疫情對經濟的

衝擊，聯儲局及歐洲央行於２０２０年初開始大量購買資產，壓低長期利率，向經濟體注入流動

性，聯儲局資產負債表規模由２０２０年初的４萬多億美元，暴增至今年４月最多逾８﹒５萬億

美元，至１２月１５日止仍然持有近８﹒２萬億美元。歐洲央行資產負債表規模在今年６月份亦

接近８﹒８５萬億歐元，１２月份初才降至８﹒４５萬億歐元。



＊縮表始可解決高通脹問題＊



然而，不縮表又怎能降低通脹？惟一旦縮表，市場流動性將會快速減少，利率將會急升，股

市大跌，衰退即時降臨。故見聯儲局及歐洲央行均不敢快速縮表，只是採取漸進的加息步伐去追

趕通脹，希望在全球經濟及供應鏈逐步回復正常，供求平衡令通脹下降。故此，各主要央行在加

息態度上均改變了偏鷹立場，謂連串加息對經濟影響存在滯後性，需要時間觀察。



＊利率通脹在高處重設衡點＊



從聯儲局１１月份的經濟預測所見，當局預期明年聯邦基金利率中值升至５﹒１厘，但

２０２４年將會降至４﹒１厘，２０２５年更降至３﹒１厘。由此可見，美國加息周期傾向在明

年結束，２０２４年開始減息。俄烏戰事持續下去對雙方均不利，西方國家亦不可能無止境地向

烏克蘭提供武器，不論各方在打甚麼算盤，相信俄烏戰事最終亦會通過談判去結束。幾年前我曾

指出，只有商品市場仍未爆升，但疫情令最後的泡沫亦爆破，所謂物極必反，高通脹亦將結束，

但同樣，零利率甚或負利率的年代亦已結束，而通脹及利率將會找到一個相對高的平衡點。

明年各央行的加息步伐將會減慢，聯儲局最新經濟預測反映當局在明年仍有０﹒７５厘的加

息幅度，利率在２０２４年才會下降。日本央行行長黑田東彥卸任，減慢量寬的可能性極高，而

終止無止境的寬鬆政策，則或許需要一個立場強硬且具威望的人當上央行行長後始可實行！

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



