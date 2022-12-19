【回顧展望－虛擬風暴】加密幣市場七國咁亂，來年比特幣先苦後甜

《經濟通通訊社１９日專訊》過去一年加密貨幣市場可謂「直插無水花」，比特幣由高位約

５００００美元傾瀉至目前１７０００美元水平，經歷過加息浪潮、ＦＴＸ破產及一系列公司被

拖累，整體市場已經可以說是五勞七傷，而ＮＦＴ狂熱亦在今年正式爆破；不過，同時亦有很多

新技術推出，包括以太幣轉換工作證明，令燃料費下降，加快去中心化交投，另一邊廂，「

ＧａｍｅＦｉ」帶起一波新炒作，打機賺當正職變成可能。



＊加息狂熱股幣雙殺，比特幣大跌六成六＊



今年美國通脹率持續攀升，９月份升至９﹒１％，迫使聯儲局於今年開展加息周期，而且來

得急且快，每次更加息四分三厘。美國股市迎來熊市，而一向依靠借貸融資炒作的加密貨幣首當

其衝，受比特幣期貨合約推動，比特幣「空軍」更加落力，在雪球效應底下，比特幣跌幅愈滾愈

大，連帶以太幣亦按年超逾五成，其他「山寨幣」跌幅更慘不忍睹，特別是熱炒的柴犬幣

（Ｓｈｉｂａ）及狗狗幣（Ｄｏｇｅ），而柴犬幣更由原本的「ｋｉｌｌ ０」變成多個０，投

資者損失慘重。



＊ＦＴＸ破產申請，連環火燒幣圈＊



正當加息熱浪對幣圈影響近乎完結之際，全球第二大加密貨幣平台ＦＴＸ宣布申請破產保護

，所有用戶無法提款，消息一出牽動其他加密貨幣商，由於全球不同公司都有在ＦＴＸ存入加密

貨幣，而ＦＴＸ停止提款更引起了部分公司的流動性問題，繼而連番宣布破產，「連環火燒」更

波及部分香港公司，幸好暫時未見有香港公司因該事件而宣布破產。

ＦＴＸ創辦人Ｓａｍ Ｂａｎｋｍａｎ－Ｆｒｉｅｄ（ＳＢＦ，又稱薯條哥）在公司破產後

，就立即辭去公司ＣＥＯ一職，及後被發現公司帳目混亂，於是有傳薯條哥漏夜潛逃出美國，並

在巴哈馬落腳，但由於他涉嫌違反美國和巴哈馬法律，於１２月１２日在巴哈馬首都拿騷寓所被

捕，或將被引渡至美國。美國證券交易委員會（ＳＥＣ）形容薯條哥精心策劃了一場時間長達數

年的大規模欺詐，涉及金額可能高達１４０億港元。



＊ＧａｍｅＦｉ概念曇花一現，以太坊更換成ＰＯＳ惹憧憬＊



今年加密貨幣界中跑出一個新概念－ＧａｍｅＦｉ（遊戲金融），當中涉及「元宇宙」概念

，不同大型科技公司都想加入「宇宙」分一杯羹，不過泡沫亦隨之出現，先有遊戲「Ｔｈｅ

Ｓａｎｄｂｏｘ」興起，連香港地產及金融機構都買入其ＮＦＴ地皮進駐，但後來發現該遊戲人

數長期低迷，而ＳＡＮＤ的加密貨幣由高位７美元，跌至目前只有０﹒５美元；後有ＢＮＢ

ＨＥＲＯ（幣安英雄）流行，不過ＢＮＢ區塊鏈受到黑客攻擊，當中涉及５﹒６６億美元的

ＢＮＢ獎金池被盜取，連帶該遊戲的加密貨幣ＢＮＢＨ幾乎「直接歸零」，此後ＧａｍｅＦｉ概

念由當紅炸子雞直接跌落神壇。

今年另一個焦點，就是以太坊由ＰＯＷ轉成ＰＯＳ，大行花旗發表研究報告指，以太坊更換

工作證明後，導致能源需求下跌，以太坊轉變為通貨緊縮資產，並可能通過分片實現更可擴展的

未來路線圖，並認為以太幣是一種節能環保的加密貨幣。不過，以太坊目前的升級尚算成功，亦

有不同論述指其有機會超越比特幣，但更多新興的區塊鏈推出，究竟以太坊能否經得起挑戰仍待

觀察。



＊２０２３加密貨幣能否反彈？分析預計比特幣先苦後甜＊



至於加密貨幣來到２０２３年會否出現「絕地反擊」？《彭博Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ》

分析預計，受ＦＴＸ及加息問題影響，比特幣價格可能會來到１００００到１２０００美元支持

位，整個加密貨幣市場可能正面臨歷史上最嚴重的縮水，但《彭博》預計２０２３年聯儲局會考

慮政策轉向，否則世界將陷入經濟衰退。

他們預計比特幣的關鍵支持位在１００００美元、以太坊１０００美元，而來年三大焦點是

比特幣、以太坊和美元穩定幣，其中以太坊轉換為ＰＯＳ後，新技術可能會出現很多問題，但由

於以太幣增量供應已持續下降，這一趨勢對以太坊價格發展是有利的。

《經濟通通訊社記者 李皆穎》

