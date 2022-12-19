《經濟通通訊社１９日專訊》中央財辦有關負責人就中央經濟工作會議解讀時表示，針對住
房、汽車、服務性消費等領域存在的一些限制性措施，要完善消費政策，支持住房改善、新能源
汽車、養老服務、教育醫療文化體育服務等消費。如因城施策支持剛性和改善性住房需求；繼續
實施免徵車輛購置稅政策，推動汽車消費由購買管理向使用管理轉變。（ｌｃ）
19/12/2022 09:21
【中經會－解讀】中央財辦：要繼續實施免徵車輛購置稅政策
《經濟通通訊社１９日專訊》中央財辦有關負責人就中央經濟工作會議解讀時表示，針對住
房、汽車、服務性消費等領域存在的一些限制性措施，要完善消費政策，支持住房改善、新能源
汽車、養老服務、教育醫療文化體育服務等消費。如因城施策支持剛性和改善性住房需求；繼續
實施免徵車輛購置稅政策，推動汽車消費由購買管理向使用管理轉變。（ｌｃ）
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