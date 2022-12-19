【中經會－解讀】中央財辦：要繼續實施免徵車輛購置稅政策

《經濟通通訊社１９日專訊》中央財辦有關負責人就中央經濟工作會議解讀時表示，針對住

房、汽車、服務性消費等領域存在的一些限制性措施，要完善消費政策，支持住房改善、新能源

汽車、養老服務、教育醫療文化體育服務等消費。如因城施策支持剛性和改善性住房需求；繼續

實施免徵車輛購置稅政策，推動汽車消費由購買管理向使用管理轉變。（ｌｃ）

