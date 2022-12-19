《午市前瞻》短期大市受衍生工具主導，濠賭股利好轉利淡宜先離場

《經濟通通訊社１９日專訊》恒生指數半日收報１９３６２，跌８８點或０﹒４５％，主板

成交６０２﹒９億元。恒生中國企業指數報６６１２，跌２２點或０﹒３３％。恒生科技指數報

４１３４，跌１４點或０﹒３４％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３１９﹒８元，升３元或０﹒９５％，成交５２﹒７３億元；阿

里巴巴－ＳＷ收報８８﹒１元，升１﹒６５元或１﹒９１％，成交３９﹒０１億元；美團收報

１７９﹒１元，升３﹒２元或１﹒８２％，成交３２﹒６６億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

東方海外（００３１６）收跌８﹒５３％，報１３９﹒４元，該股成交約１０６萬股，涉資

１﹒５１億元，盤中高見１５３﹒７元，最低見１３９﹒５元；阿里健康（００２４１）跌

７﹒５８％，收報７﹒４４元。另外，中升控股（００８８１）逆市升３﹒７１％，收報

４１﹒９５元；中電（００００２）升２﹒０２％，收報５５﹒６５元。



＊曾永堅：恒指或下試１８８００＊



港股大市無方向，整體維持１９５００上下爭持，但日內恒指波幅震盪，今日早市先高見

１９７８６，再回落至１９２７６，單日波幅超過５００點。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟

通通訊社》表示，恒指短期１９９００至２００００阻力較大，節日臨近資金轉趨淡靜，長線基

金操盤較為不積極，料到明年才會恢復活躍，預計短線恒指走勢會受衍生工具主導。加上目前美

股正憂慮衰退風險，恒指維持高位整固後或要下試２０天線約１８８００測試支持力度。



＊通關或延遲，博企此時大額投資不看好＊



澳門政府宣布正式與６間獲判博彩經營批給博企簽署批給合同，６間公司承諾的投資總額為

１１８８億澳門元，當中開拓外國客源市場及發展非博彩項目的投資總額為１０８７億澳門元，

博彩項目的投資總額為１０１億澳門元。

惟濠賭股今早大幅回落，曾永堅解釋濠賭股已累積巨大升幅，尤其外資賭股永利

（０１１２８）及金沙（０１９２８）成功續牌後的升勢更強，而升幅亦已完全反映目前內地放

寬防疫的利好因素；展望內地疫情加劇，或有延遲通關風險，如今博企需按合同作大額投資，市

場亦會憂慮賭股業績短期內難以扭虧為盈，變相加重沽壓。

曾永堅續指，未持貨者故然不宜追入濠賭股，持貨者亦易獲利止賺，於高位追入者亦宜止蝕

離場，尤其永利及金沙更須注意。（ｈｃ）

