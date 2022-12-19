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19/12/2022 12:25

《午市前瞻》短期大市受衍生工具主導，濠賭股利好轉利淡宜先離場

　　《經濟通通訊社１９日專訊》恒生指數半日收報１９３６２，跌８８點或０﹒４５％，主板
成交６０２﹒９億元。恒生中國企業指數報６６１２，跌２２點或０﹒３３％。恒生科技指數報
４１３４，跌１４點或０﹒３４％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３１９﹒８元，升３元或０﹒９５％，成交５２﹒７３億元；阿
里巴巴－ＳＷ收報８８﹒１元，升１﹒６５元或１﹒９１％，成交３９﹒０１億元；美團收報
１７９﹒１元，升３﹒２元或１﹒８２％，成交３２﹒６６億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　東方海外（００３１６）收跌８﹒５３％，報１３９﹒４元，該股成交約１０６萬股，涉資
１﹒５１億元，盤中高見１５３﹒７元，最低見１３９﹒５元；阿里健康（００２４１）跌
７﹒５８％，收報７﹒４４元。另外，中升控股（００８８１）逆市升３﹒７１％，收報
４１﹒９５元；中電（００００２）升２﹒０２％，收報５５﹒６５元。
　
＊曾永堅：恒指或下試１８８００＊
　
　　港股大市無方向，整體維持１９５００上下爭持，但日內恒指波幅震盪，今日早市先高見
１９７８６，再回落至１９２７６，單日波幅超過５００點。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟
通通訊社》表示，恒指短期１９９００至２００００阻力較大，節日臨近資金轉趨淡靜，長線基
金操盤較為不積極，料到明年才會恢復活躍，預計短線恒指走勢會受衍生工具主導。加上目前美
股正憂慮衰退風險，恒指維持高位整固後或要下試２０天線約１８８００測試支持力度。
　
＊通關或延遲，博企此時大額投資不看好＊
　
　　澳門政府宣布正式與６間獲判博彩經營批給博企簽署批給合同，６間公司承諾的投資總額為
１１８８億澳門元，當中開拓外國客源市場及發展非博彩項目的投資總額為１０８７億澳門元，
博彩項目的投資總額為１０１億澳門元。
　　惟濠賭股今早大幅回落，曾永堅解釋濠賭股已累積巨大升幅，尤其外資賭股永利
（０１１２８）及金沙（０１９２８）成功續牌後的升勢更強，而升幅亦已完全反映目前內地放
寬防疫的利好因素；展望內地疫情加劇，或有延遲通關風險，如今博企需按合同作大額投資，市
場亦會憂慮賭股業績短期內難以扭虧為盈，變相加重沽壓。
　　曾永堅續指，未持貨者故然不宜追入濠賭股，持貨者亦易獲利止賺，於高位追入者亦宜止蝕
離場，尤其永利及金沙更須注意。（ｈｃ）

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