【專訪】陶冬：美聯儲裹挾全球貨幣政策

《經濟通通訊社１９日專訊》全球通脹見頂似八九不離十，但高息世界何時重回低息，卻存

在很大的不確定性。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪

時就指，美聯儲裹挾了全球貨幣政策，美國生病，全世界吃藥。



他表示，在連續四次７５點加息之後，聯儲在１２月會議選擇加息５０點，Ｆｅｄ

Ｐｉｖｏｔ交易（聯儲重新設定）兌現；隨後歐洲央行、英格蘭銀行也跟隨放慢加息腳步，聯儲

可謂所有政策重新設定之母。而在此之前，聯儲９個月暴力加息４２５點，亦逼迫其它國家央行

跟隨，甚至到後來連加息幅度也趨向一致。



他續稱，儘管各國經濟環境不同，經濟所處周期不同，但大家都必須跟著美國轉。有國家在

這個加息周期的初期試過不跟隨聯儲加息，很快匯率就大幅貶值，能源、糧食和其它進口產品在

本國的價格愈來愈高。



陶博認為，現時全球通脹已經見頂，但回落幅度及速度都存在很大不確定性。以美國為例，

生活成本上升已經融入到通脹預期中，已經製造出工資與物價的連環上漲，聯儲控制起來會很困

難。他預期，美國在２０２３年減息的機會不大，而聯儲不減息，多數其它國家也減不了息。借

用美國前財長的一句名言，「我們的美元，你們的問題。」

