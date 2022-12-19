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19/12/2022 15:59

《美元走勢－羅明立》鎊匯短線受壓，日圓相對靠穩

　　　　　　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　　貨幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３５﹒９６　１３６﹒６０　１３５﹒７７
　　歐元╱美元　１﹒０６２７　１﹒０６２８　１﹒０５８２
　　英鎊╱美元　１﹒２１８２　１﹒２２０２　１﹒２１５４
　　美元╱瑞郎　０﹒９３２２　０﹒９３４６　０﹒９３１６
　　美元╱港元　７﹒７８２２　７﹒７８７０　７﹒７７４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》上周五（１６日）有頗多經濟數據公布，歐元區及德國１２月Ｍａｒｋｉｔ製
造業及服務業ＰＭＩ全部回升而且好過市場預期，英國同類數據卻好壞參半，服務業ＰＭＩ重上
５０水平，但製造業ＰＭＩ卻跌至４４﹒７；而１１月零售銷售更不升反跌，按月跌０﹒４％，
核心數據亦跌０﹒３％。美國方面，１２月Ｍａｒｋｉｔ製造業及服務業ＰＭＩ同樣下跌且差過
預期。美國通脹雖然回落，但聯儲局貨幣政策立場維持偏鷹派，表明會繼續加息，終極利率水平
可能較預期高，美匯指數反覆上試１０５的阻力。
　　非美貨幣大多偏軟，當中英鎊跌幅較大，主要受英倫銀行貨幣政策立場較為不確定有關，支
持加息的委員有所減少，加上對經濟前景的憂慮，鎊匯短線會受壓。日圓則相對靠穩，市場憧憬
日本央行有可能調整貨幣政策，令圓匯有支持，１３８以上美元阻力不小。歐元也有調整但幅度
較克制，現時仍守住１０天平均線，上方首先關注１﹒０６６０的阻力，有可能要下試
１０４﹒５０。　
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０６３０　１﹒０５００　１﹒０６７５
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒２２００　１﹒２０８０　１﹒２２５０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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