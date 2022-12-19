《美元走勢－羅明立》鎊匯短線受壓，日圓相對靠穩

東京收市 最高價 最低價

貨幣

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美元╱日圓 １３５﹒９６ １３６﹒６０ １３５﹒７７

歐元╱美元 １﹒０６２７ １﹒０６２８ １﹒０５８２

英鎊╱美元 １﹒２１８２ １﹒２２０２ １﹒２１５４

美元╱瑞郎 ０﹒９３２２ ０﹒９３４６ ０﹒９３１６

美元╱港元 ７﹒７８２２ ７﹒７８７０ ７﹒７７４４

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《美元走勢》上周五（１６日）有頗多經濟數據公布，歐元區及德國１２月Ｍａｒｋｉｔ製

造業及服務業ＰＭＩ全部回升而且好過市場預期，英國同類數據卻好壞參半，服務業ＰＭＩ重上

５０水平，但製造業ＰＭＩ卻跌至４４﹒７；而１１月零售銷售更不升反跌，按月跌０﹒４％，

核心數據亦跌０﹒３％。美國方面，１２月Ｍａｒｋｉｔ製造業及服務業ＰＭＩ同樣下跌且差過

預期。美國通脹雖然回落，但聯儲局貨幣政策立場維持偏鷹派，表明會繼續加息，終極利率水平

可能較預期高，美匯指數反覆上試１０５的阻力。

非美貨幣大多偏軟，當中英鎊跌幅較大，主要受英倫銀行貨幣政策立場較為不確定有關，支

持加息的委員有所減少，加上對經濟前景的憂慮，鎊匯短線會受壓。日圓則相對靠穩，市場憧憬

日本央行有可能調整貨幣政策，令圓匯有支持，１３８以上美元阻力不小。歐元也有調整但幅度

較克制，現時仍守住１０天平均線，上方首先關注１﹒０６６０的阻力，有可能要下試

１０４﹒５０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０６３０ １﹒０５００ １﹒０６７５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒２２００ １﹒２０８０ １﹒２２５０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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