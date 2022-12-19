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19/12/2022 18:07

【虛擬銀行】眾安推稅季貸款優惠，可扣稅兼享１０萬元零息稅貸

　　《經濟通通訊社１９日專訊》虛擬銀行眾安（ＺＡ　Ｂａｎｋ）宣布，推出第二輪稅季貸款
優惠，若用戶經ＺＡ　Ｂａｎｋ　Ａｐｐ成功投保指定忠意人壽保險計劃，可享高達１０萬元零
息稅貸。
　　ＺＡ　Ｂａｎｋ用戶可按照個人財務需要，經ＺＡ　Ｂａｎｋ　Ａｐｐ稅貸頁面自行揀選以
下其中一項稅貸優惠：在２０２３年３月３１日或之前，合資格ＺＡ　Ｂａｎｋ用戶成功申請並
提取１０萬元或以下貸款額、１２　個月還款期的稅季貸款，並最遲於成功提取貸款後３０日內
經ＺＡ　Ｂａｎｋ　Ａｐｐ獲簽發由忠意人壽承保的指定保險計劃，有機會享０％實際年利率。
　　優惠二，在２０２３年１月１５日或之前，用戶在貸款申請流程中選擇「彈性還款」，成功
申請並提取稅季貸款，完成首三期還款後可選擇隨時提早全數清還餘下貸款，而無須繳交任何手
續費，理財更具彈性。
　　指定計劃包括：豐盛稅悅保延期年金（５年保費年期計劃除外）；Ｚ－Ｒｅｔｉｒｅ　
Ｐｒｏ退休保（２年保費年期計劃除外）；Ｚ－Ｓａｖｅ　Ｐｒｏ儲蓄保（２年保費年期計劃除
外）；Ｚ－Ｌｉｆｅ　Ｐｒｏ人壽保；或　Ｚ－Ｐｒｏｔｅｃｔ　Ｐｒｏ危疾保，推廣期內首年
已繳總保費（扣減保費折扣前（如適用）及計算保費徵費前）需滿６萬元或以上。（ｂｉ）

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