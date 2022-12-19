【虛擬銀行】眾安推稅季貸款優惠，可扣稅兼享１０萬元零息稅貸

《經濟通通訊社１９日專訊》虛擬銀行眾安（ＺＡ Ｂａｎｋ）宣布，推出第二輪稅季貸款

優惠，若用戶經ＺＡ Ｂａｎｋ Ａｐｐ成功投保指定忠意人壽保險計劃，可享高達１０萬元零

息稅貸。

ＺＡ Ｂａｎｋ用戶可按照個人財務需要，經ＺＡ Ｂａｎｋ Ａｐｐ稅貸頁面自行揀選以

下其中一項稅貸優惠：在２０２３年３月３１日或之前，合資格ＺＡ Ｂａｎｋ用戶成功申請並

提取１０萬元或以下貸款額、１２ 個月還款期的稅季貸款，並最遲於成功提取貸款後３０日內

經ＺＡ Ｂａｎｋ Ａｐｐ獲簽發由忠意人壽承保的指定保險計劃，有機會享０％實際年利率。

優惠二，在２０２３年１月１５日或之前，用戶在貸款申請流程中選擇「彈性還款」，成功

申請並提取稅季貸款，完成首三期還款後可選擇隨時提早全數清還餘下貸款，而無須繳交任何手

續費，理財更具彈性。

指定計劃包括：豐盛稅悅保延期年金（５年保費年期計劃除外）；Ｚ－Ｒｅｔｉｒｅ

Ｐｒｏ退休保（２年保費年期計劃除外）；Ｚ－Ｓａｖｅ Ｐｒｏ儲蓄保（２年保費年期計劃除

外）；Ｚ－Ｌｉｆｅ Ｐｒｏ人壽保；或 Ｚ－Ｐｒｏｔｅｃｔ Ｐｒｏ危疾保，推廣期內首年

已繳總保費（扣減保費折扣前（如適用）及計算保費徵費前）需滿６萬元或以上。（ｂｉ）

