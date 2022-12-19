【美鷹加息】華僑永亨上調港元最優惠利率０﹒２５厘，明起生效

《經濟通通訊社１９日專訊》華僑永亨銀行宣布，由明日（２０日）起將其港元最優惠利率
由年息５﹒８７５％調升至年息６﹒１２５％及美元最優惠利率由年息６﹒２５％調升至年息
６﹒７５％。
至於儲蓄存款利率方面，存款結餘在１萬元或以下者零息，而１萬元以上者，首１００萬元
之結餘為０﹒８７５％，其後之結餘為０﹒７２５％。（ｃｌ）
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