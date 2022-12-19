港府就加強規管眾籌活動展開公眾諮詢，建議成立眾籌事務辦公室

《經濟通通訊社１９日專訊》財經事務及庫務局今日公布有關加強規管眾籌活動建議的諮詢
文件，並展開為期三個月的公眾諮詢。諮詢文件就提升眾籌活動的透明度和問責性，作出多項建
議，包括要求日後眾籌活動原則上須事先作出申請，獲得許可後方可開展，以及在眾籌活動舉行
期間及結束時向公眾提供足夠的透明度。文件建議成立眾籌事務辦公室以一站式處理眾籌活動的
規管及行政事宜。
＊防範不法之徒乘機詐騙或危害國安等＊
財經事務及庫務局發言人說，現時香港沒有一套清晰的制度，規管愈趨盛行的網上眾籌活動
，對市民的利益和公眾安全構成風險。諮詢文件中提出的建議旨在建立完備的制度，提升公眾對
參與合法、正當眾籌活動的信心，並防範不法之徒藉眾籌名義從事詐騙、損害公眾利益、或危害
公眾以至國家安全等違法行為。
＊建議制訂豁免及便利措施＊
諮詢文件中建議所有公開向香港人或團體，或身處香港的人或團體進行募集的線上或線下的
籌款活動，不論舉辦的目的及地點為何，均須事先向建議新設的眾籌事務辦公室提出申請；對於
目前已受規管的籌款活動，包括於公眾地方實體舉行的捐款活動、售賣獎券，眾籌事務辦公室日
後會與有關政府部門協調處理，以精簡程序；新規管制度不適用於目前已受金融監管機構按現行
法例充分規管的市場商業集資行為；建議制訂豁免及便利措施，讓社會公認接受的眾籌活動，以
及突發應急的慈善眾籌項目，能繼續順暢地運作和及時開展。
＊建議考慮設立登記制度＊
另外，當局建議籌款人須披露眾籌活動的目的及安排、使用本地銀行戶口，及妥善保存資金
活動紀錄等；建議考慮為眾籌網上平台設立登記制度；及賦權執法部門可停止非法的眾籌活動，
並檢控違法人士。
財經事務及庫務局發言人說，歡迎社會各界就諮詢文件內的建議踴躍提出意見。我們會全面
考慮收到的意見，以為下階段的立法工作做好準備。（ｃｌ）
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