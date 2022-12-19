《小傳日記》中升業績穩定，２０天線支持力強，上望５０銀！

《小傳日記》尋日應該有好多人唔夠瞓，皆因尋晚世界盃決賽又要加時，再射埋十二碼先分

出勝負。一邊有衛冕冠軍嘅法國，另一邊有參加最後一屆世界盃嘅美斯領軍嘅阿根廷，當然成為

全球熱話。不過，世界盃十六強開賽前，從數據上嚟講唔太支持法國隊冧莊，因為自有世界盃以

嚟，得意大利同巴西曾經連續兩屆攞冠軍，意大利係１９３４同１９３８年兩屆，巴西就係

１９５８同１９６２年。數據就係數據，以機會率去睇，法國贏出機會低過阿根廷，結果連運都

去晒阿根廷嗰邊！

其實投資都係一樣，好多投資者先入為主，唔相信客觀事實，見隻股票急升就追，完全忽視

基本面，強者恒強、弱者恒弱係有原因嘅，短炒又係另一回事，但要做到快、狠、準，止蝕唔手

軟，最重要係夠膽贏，否則，俾你捉到隻等待爆升嘅股票都唔會賺得多。

踏入年尾，股價開始ｆｒｅｅ ｆｌｏａｔ，中午見隻中升（００８８１）爬到上恒指成分

股榜首，但欠缺消息。但論業績，就算爆發新冠疫情，對佢都冇產生嚴重影響，但下半年業績通

常較佳。中升主要從事汽車銷售同服務，集團根據簽訂經銷協議喺各４Ｓ經銷店經營多品牌汽車

銷售組合，包括梅賽德斯－奔馳、雷克薩斯同奧迪等豪華汽車品牌，仲有豐田、日產、本田同通

用等中高檔汽車品牌。豐田同雷克薩斯為集團兩個銷售額最高的汽車品牌。

技術走勢上，中升本月初升到４５﹒５銀後回落整固，近日幾次試穿２０天線（約

３９﹒６６銀）都企番上去，今日升穿上日高位，如果維持１１月以嚟嘅上升形態，股價可見

５０﹒５５銀先至再回調，可以收穿３８﹒６銀作止蝕吼位買，先望４５﹒５銀先，企穩再望

５０銀，請請！



＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文

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