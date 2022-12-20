【美鷹加息】宏利資管：儲局維持強硬立場，惟料明年底前放寬政策

《環富通基金頻道２０日專訊》宏利投資管理指，雖然一如市場所料，美國聯儲局在當地時

間１２月１４日調高政策利率５０點子，但如果認為最新的利率決策和相關新聞發布會不值一顧

，可能並非明智。若細閱聯儲局的經濟預測摘要，便會發現情況略有不同，聯儲局主席鮑威爾也

在新聞發布會上強調有關內容。

在經濟預測摘要中最值得關注的是，聯邦基金利率預測出現調整：聯儲局官員預期２０２３

年底美息將升至５﹒００厘至５﹒２５厘的水平（利率中位數為５﹒１厘），仍然顯著趨升。鮑

威爾強調有關信息，並提醒市場，在２０２２年期間，每當聯邦公開市場委員會修訂預測，利率

都會隨之走高。但是，他對未來加息步伐的言論則略為軟化，表示利率決策將取決於經濟數據表

現，而且政策利率已相當接近見頂，因此當局有理據放慢加息步伐。不過，當中的信息很明確：

正如當局最新預測的其他部分所述，雖然預期經濟增長減弱，且失業率上漲，但聯儲局仍有意加

息，只是步伐較２０２２年放慢，並在一段更長時間內保持偏高利率。



＊料明年３月最後一次加息，政策利率５﹒２５厘見頂＊



雖然利率預測反映聯儲局進一步加息的決心，但市場明顯感覺到，當局的加息周期正接近完

結，以便正確評估２０２２年緊縮政策所帶來的衝擊。預期聯儲局將在明年３月會議上加息最後

一次，政策利率將於５﹒２５厘見頂。最終聯邦基金利率的高位可能較預期低０﹒２５厘，另一

個情況是加息周期可能會延續至明年５月。現階段，最後一次加息的確實時間和幅度將完全取決

於通脹數據，而溫和的按月通脹及按年增長數據放緩將成為關鍵因素。好消息是，最近公布的消

費物價指數明確顯示，貨品價格按月通脹已趨平緩。即使是在２０２３年可能最備受矚目的服務

業通脹（不包括房屋），目前亦已靠穩。

一旦聯儲局停止加息，市場將會迫不及待想知道首次減息的時間。對此，聯儲局的回答是

，市場應預期利率將在一段長時間內保持最高位水平，以免重蹈１９７０年代的覆轍，並確保通

脹重返２％的目標水平。綜合以上所述，這暗示寬鬆貨幣政策很可能要等到２０２４年才出現。



＊核心貨品通脹緩和，惟難冷卻服務業通脹＊



預計聯儲局將在２０２３年底前開始放寬貨幣政策。問題是寬鬆政策將如何實現，以及有何

關鍵跡象反映正向此方向邁進。首先最重要的是，儘管預計通脹不會重返聯儲局的２％目標，但

通脹必須明顯並持續放緩。按月物價數據似乎逐步恢復至較正常水平，實屬利好現象。具體而言

，核心貨品通脹緩和，為因第三季通脹數據高企而感到不安的投資者提供喘息空間，並有可能為

最受疫情和俄烏衝突干擾的地區帶來紓緩作用。

要冷卻服務業通脹（不包括房屋）則相對棘手，因其一般由工資增長帶動，而且會對中期通

脹持續升溫構成更大風險。不幸的是，最有可能令服務業通脹下跌的方法是經濟衰退。因此，勞

工市場降溫是紓緩服務業通脹的必要條件。預計情況將在２０２３年首數月惡化。

總之，好消息是通脹終於降至足以令聯儲局考慮暫停緊縮行動的水平。壞消息則是，聯儲局

下一階段的貨幣寬鬆政策，較有可能是由經濟狀況轉差主導，而不是較溫和的經濟軟著陸。

（ｗａ）

