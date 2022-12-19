《每周華語－黃溢華》衍生工具、高盛上巿、ＳｐａｃｅＸ又升空

《每周華語》如何把理論實踐成為「生財」、有用的工具？ＳｐａｃｅＸ便是一個例子，而

涉及的商業風險當然巨大。財務模式╱理論很多，善用之可為企業賺大錢，加速回報，甚而推動

上巿。



１９６０年╱１９８０年的２０年，衍生工具巿場起步及不斷壯大。國際資本巿場全球化，

股巿、債巿及匯巿甚而商品巿場交投日多。涉及大中小企業及跨國企業，投資者需求日大，基金

╱對沖基金資金亦大幅增多，需求大。重要的是電腦╱軟件╱理論╱實時資訊全面配合，使期貨

╱期權，交易所╱「場外」衍生工具交易升溫。追求回報，承受風險又有真正的對沖需求。當年

不少學者對衍生工具有前沿的認識，把理論「化」為「搵銀」工具！１９６０年代，已有學者用

自己的資金於巿場測試「模式」，找尋「戥倉」機會，亦見有「利」可圖。多少說明巿場不少資

產存在「錯價」！



「錯價」不足奇，而計入交易成本，仍可有「利」者，自然吸引資金「入巿」。１９６０年

╱１９７０年代，衍生工具及理論起步。１９７０年代，有正式的期貨╱期權交易所成立！

１９７０年╱１９７３年，美國放棄了金本位制度，匯價可「大升」、也可「大跌」。１９８０

年推出了美國Ｓ＆Ｐ ５００標普期貨合約，乃全球首張股巿「期指」合約也。１９８７年１０

月美股災，１日之內美巿的巿值少了四分之一：乃基金大量採用期權「認沽」理論、模式、電腦

下單及「Ｐｕｔ－Ｃａｌｌ Ｐａｒｉｔｙ」等等的理論╱工具；進行巨額的「動態」「戥倉」

，即「Ｄｙｎａｍｉｃ Ｈｅｄｇｉｎｇ」，引致標普期指沽售「不停」之下，美巿於是日下挫

四分之一巿值，衍生了１９８７年１０月全球股災。



美國高盛為美國百多年最大的私人金融業巨企，今已上巿了。亦積極利用學術成果加強業務

，其中衍生工具╱股巿債巿及證券組合均在同行之前。自Ｍ﹒Ｉ﹒Ｔ﹒ 禮聘了Ｆｉｓｃｈｅｒ

Ｂｌａｃｋ全職為高盛推動強化衍生工具等業務。事實上，不少大行的司庫部於１９８０年代

已全面科研化╱實時化╱電腦化以２４小時全球運作交易為本。衍生工具日多，軟件╱理論百花

齊放，因而Ｈａｎｓ Ｓｔｏｌｌ等學者的成果成為巿場的「交易」基礎。數學大量引入了交易

之中，使以更低成本得出最好的回報╱成果。當然，１９９８年的「ＬＴＣＭ」倒閉事件，由美

１７大銀行「出資」救亡，多少反映衍生組合潛在的巨大風險。而１９８７年１０月美巿大跌之

外亦見很多衍生工具的大小事件，但巿場已發展了５０年之久，今天很多資產都有自身的衍生工

具巿場了。衍生工具為不少金融企業帶來了巨大的利潤。而高盛終亦成為上巿大企業，不少美財

長均來自高盛，其中２００８年堅決不救雷曼的Ｈｅｎｒｙ Ｐａｕｌｓｏｎ，乃高盛的主席入

主美財政部。２００８年之前，美四大「Ｉ－Ｂａｎｋｓ」，今天仍以高盛為大行也。當然，美

財務學研究，人才甚多，例如Ｙａｌｅ的Ｂｅｎｏｉｔ Ｂ﹒ Ｍａｎｄｅｌｂｒｏｔ

（１９２４－２０１０）乃出色數學家，對風險管理，回報分折本質等有深入的分析，貢獻甚大

，對財務學有深遠的影響。他創立的「Ｆｒａｃｔａｌｓ」不只數學新分支，亦對資產走勢有新

的觀點╱應用也。



衍生工具以外，再一次看美ＳｐａｃｅＸ，且看２０２４年╱２０２５年能否及時上巿。但

１２月２日，ＳｐａｃｅＸ火箭成功升空，送了日本民營企業「ｉｓｐａｃｅ」的登月「車」往

月球，目標２０２３年４月「降落」月球表面，「車」內有不少科研產品將「自行」出「車」，

在月球探索。其中最有「趣」的是由日玩具公司Ｔａｋａｒａ－Ｔｏｍｙ設計的極小型月球車「

Ｓｏｒａ Ｑ」，合作者有Ｊａｘａ、位於關西的同志社大學及新力企業。新力於美國以ＡＤＲ

形式交易甚久。新力硬件也包括了「鏡頭」：「車」子行走，可把影像傳去「登月車」、再傳回

地球接收。這一玩具企業出色，來了一個「突破」：設計了「Ｓｏｒａ Ｑ」，以「球體」於月

表變為「兩輪」車子（變形金剛！）。如果真的成功，大大突破於２０００年日本「

Ｋｅｙｅｎｃｅ」的「Ｄｅｓｋ Ｒｕｎｎｅｒ」了。



近１００多、２００多年，不少企業把理論商業化而大賺。例如Ｔｅｓｌａ的「交流電」改

變了全世界，他本人身無分文，但企業善用了他的構思及理論，推動企業壯大。Ｔｅｓｌａ移民

美國，不少大企業的創辦人也是移民美國的。１９２０年╱１９３０年代，很多量子力學頂尖科

學家移民了美國：美國因而走在前沿。今天晶片科技，科研，多少仍是美國領先，乃科學家移民

去了美國及創立不少科企的結果。《資深市場人士 黃溢華》



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