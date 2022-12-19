《股語有云－古添力》玖紙不妨候低買入，首站目標價１１銀

《股語有云》由於市場憧憬內地與本港通關在望，紙業股上周一度熱炒。根據《經濟通

ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾３﹒０８億元淨流入玖龍紙業（０２６８９），過去

一個月有逾４﹒６億元淨流入，過去三個月更有逾６﹒３億元淨流入。

玖龍紙業主要從事包裝紙，包括卡紙、高強瓦楞芯紙及塗布灰底白板紙等、文化用紙、特種

紙產品以及木漿的生產與銷售業務等。

２０２１╱２０２２年度，玖紙錄得股東應佔溢利倒退近５４％至近３３億人仔，整體毛利

減少逾４０％至近７０億人仔，毛利率跌８﹒２個百分點至１０﹒８％。於今年６月３０日，集

團之現金及現金等價物為逾９６億人仔，貸款總額為逾４４２億人仔。



＊２５０天線水平先買一注＊



技術走勢方面，玖紙日前創出近日新高８﹒１９銀後整固，今日以大陰燭向下，古添力認為

，不妨候低買入，如股價調整至近２５０天線（現約６﹒６３元），不妨先買一注。

若再跌，則跌近１００天線（現約５﹒８４元）再買一注，假若股價跌近２５０天線水平便

回升，則屆時待股價升越１０天線才買入第二注，首站目標為去年９月橫行區頂部１１銀，升越

此關則以去年２月高位約１６銀為最終獲利目標，以買入價計，唔見１０％則止蝕。《古添力》

（本欄逢周一、三刊出）



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