《地產人眼－盧展豪》內地大幅放寬防疫限制，香港何解步步為營？

《地產人眼》內地封關多時，重擊本地經濟，至今未見復甦。當市場打定輸數，認為短期內

中港通關無望，中央卻突然大幅放寬防疫措施，繼將隔離期縮短至「５＋３」後，再於本月初發

布「新十條」的公告，內容已沒提及「堅持動態清零不動搖」，卻容許輕症者及具備條件者居家

隔離，並嚴禁各種形式的臨時封控，及縮小核酸檢測範圍等。市場認為，新措施已顯見內地未來

的的防疫取態，為中港早日通關及民眾生活復常帶來曙光。



據「新十條」的公告，除了上述與民眾生活悉悉相關的防疫放寬外，各地方將不再對跨地區

流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，並於高風險區落實「快封快解」，同時讓群眾線上線

下購買可舒緩症狀的非處方藥物，可見中央知悉過嚴的防疫管控，已令部分省市民眾早有怨言，

甚至出來示威表態，因而選擇適當地放寬防疫措施，去安撫民眾情緒。



事實上，全球經濟受多重不明朗因素影響，早已疲弱不堪，不少國家為保經濟，縱然知道病

毒傳播力強勁，亦於今年初起實施免檢疫通關，並推出振興經濟的措施。既然新冠病情傳播力強

勁，難以清零，要避免經濟下行，中央便須在振興經濟及人民健康措施上雙軌並行，先讓各省市

的物流及內銷活動復常，強化內需經濟，避免疫情對經濟進一步重擊，再慢慢踏上復常之路。



再觀香港，事隔一星期後，港府終於取消掃瞄安心出行的措施，卻仍保留進入指定場所須掃

瞄疫苗通行證的安排，同時港府亦撤銷「疫苗通行證」的「黃碼」，貼近「０＋０」安排。不少

人批評香港的防疫放寬後知後覺，此或因港府明白與內地通關之重要性，深怕哪有一項不達標，

便通關無望，情願少做少錯，步步為營地摸石過河。

《鋑聯控股行政總裁（工商舖） 盧展豪》



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