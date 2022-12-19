【聚焦人幣】人幣中間價升４５點子，報６﹒９７４６

《經濟通通訊社１９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９７４６，
較上個交易日升４５點子，上個交易日報６﹒９７９１。
在美國聯儲局做出加息半厘，並預示繼續持鷹派政策後，美元重回升勢，紐約尾盤美匯指數
小幅上漲０﹒２４％，至１０４﹒８１，周線持平。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒９７４６ －４５﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒３８６１ －３４１﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１１４４ ＋４７８﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８９５７ －１５﹒８０
１英鎊╱人民幣 ８﹒４８４４ －２２６﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６６８３ －１０７﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒４４８５ ＋２１９﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１３４１ ＋３５﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒４７１２ －５０３﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０９７１ －１３２﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６３４３ ＋１１﹒９０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒２６７６ ＋６５５﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５２５７ ＋１９０﹒００
１人民幣╱韓元 １８７﹒３１００ －７９﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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