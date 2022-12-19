【聚焦人幣】人幣中間價升４５點子，報６﹒９７４６

《經濟通通訊社１９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９７４６，

較上個交易日升４５點子，上個交易日報６﹒９７９１。

在美國聯儲局做出加息半厘，並預示繼續持鷹派政策後，美元重回升勢，紐約尾盤美匯指數

小幅上漲０﹒２４％，至１０４﹒８１，周線持平。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒９７４６ －４５﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒３８６１ －３４１﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１１４４ ＋４７８﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８９５７ －１５﹒８０

１英鎊╱人民幣 ８﹒４８４４ －２２６﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６６８３ －１０７﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒４４８５ ＋２１９﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１３４１ ＋３５﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒４７１２ －５０３﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０９７１ －１３２﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６３４３ ＋１１﹒９０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒２６７６ ＋６５５﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５２５７ ＋１９０﹒００

１人民幣╱韓元 １８７﹒３１００ －７９﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

