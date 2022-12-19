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19/12/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價升４５點子，報６﹒９７４６

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９７４６，
較上個交易日升４５點子，上個交易日報６﹒９７９１。
　　在美國聯儲局做出加息半厘，並預示繼續持鷹派政策後，美元重回升勢，紐約尾盤美匯指數
小幅上漲０﹒２４％，至１０４﹒８１，周線持平。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９７４６　　－４５﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒３８６１　－３４１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１１４４　＋４７８﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８９５７　　－１５﹒８０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒４８４４　－２２６﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６６８３　－１０７﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒４４８５　＋２１９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１３４１　　＋３５﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒４７１２　－５０３﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０９７１　－１３２﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６３４３　　＋１１﹒９０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒２６７６　＋６５５﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５２５７　＋１９０﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８７﹒３１００　　－７９﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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