【中經會】當前經濟恢復基礎不牢固，明年有望總體回升

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》中央經濟工作會議１２月１５日至１６日

在北京舉行，會議指出，當前中國經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三

重壓力仍然較大，外部環境動盪不安，但要看到，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，各項政策

效果持續顯現，明年經濟運行有望總體回升。要堅定做好經濟工作的信心。

值得留意的是，過去幾年包括反對資本無序擴張、反壟斷、共同富裕，以及新冠疫情下的堅

持「動態清零」，這次會議都沒提及。在房地產市場方面，此次特別加上「改善房企資產狀況」

政策。

國家主席習近平出席會議並發表講話。會議結束由新任中共政治局常委李強總結。



＊堅持穩字當頭、穩中求進＊



會議要求，明年要堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，

加大宏觀政策調控力度，加強各類政策協調配合，形成共促高質量發展合力。

會議強調，做好明年經濟工作，要大力提振市場信心，把實施擴大內需戰略同深化供給側結

構性改革有機結合起來，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大風險，推動

經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長。



＊優化組合赤字、專項債等工具＊



積極的財政政策要加力提效。保持必要的財政支出強度，優化組合赤字、專項債、貼息等工

具，在有效支持高質量發展中保障財政可持續和地方政府債務風險可控。要加大中央對地方的轉

移支付力度，推動財力下沉，做好基層「三保」工作。

穩健的貨幣政策要精準有力。要保持流動性合理充裕，保持廣義貨幣供應量和社會融資規模

增速同名義經濟增速基本匹配，引導金融機構加大對小微企業、科技創新、綠色發展等領域支持

力度。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，強化金融穩定保障體系。

產業政策要發展和安全並舉。優化產業政策實施方式，狠抓傳統產業改造升級和戰略性新興

產業培育壯大，著力補強產業鏈薄弱環節，在落實碳達峰碳中和目標任務過程中鍛造新的產業競

爭優勢。推動「科技－產業－金融」良性循環。



＊更好統籌疫情防控和經濟社會發展＊



社會政策要兜牢民生底線。落實落細就業優先政策，把促進青年特別是高校畢業生就業工作

擺在更加突出的位置。及時有效緩解結構性物價上漲給部分困難群眾帶來的影響。加強新就業形

態勞動者權益保障，穩妥推進養老保險全國統籌。適時實施漸進式延遲法定退休年齡政策。

會議強調，明年經濟發展面臨的困難挑戰很多，要更好統籌疫情防控和經濟社會發展，因時

因勢優化疫情防控措施，認真落實新階段疫情防控各項舉措，保障好群眾的就醫用藥，重點抓好

老年人和患基礎性疾病群體的防控，著力保健康、防重症。

