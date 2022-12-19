【中經會】明年做好五大工作：支持住房改善、平台企業等

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》中央經濟工作會議１２月１５日至１６日

在北京舉行。會議指出，明年經濟工作千頭萬緒，要從戰略全局出發，從改善社會心理預期、提

振發展信心入手。做好以下五大工作。



＊擴內需求，支持住房、新能源汽車、養老等消費＊



一是著力擴大國內需求。要把恢復和擴大消費擺在優先位置。增強消費能力，改善消費條件

，創新消費場景。多渠道增加城鄉居民收入，支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費。要

通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資，加快實施「十四五」重大工程，加強區域間基礎

設施聯通。政策性金融要加大對符合國家發展規劃重大項目的融資支持。鼓勵和吸引更多民間資

本參與國家重大工程和補短板項目建設。要繼續發揮出口對經濟的支撐作用，積極擴大先進技術

、重要設備、能源資源等產品進口。



＊支持平台企業，保證產業體系自主可控和安全可靠＊



二是加快建設現代化產業體系。圍繞製造業重點產業鏈，找準關鍵核心技術和零部件薄弱環

節，集中優質資源合力攻關，保證產業體系自主可控和安全可靠，確保國民經濟循環暢通。加強

重要能源、礦產資源國內勘探開發和增儲上產，加快規劃建設新型能源體系，提升國家戰略物資

儲備保障能力。實施新一輪千億斤糧食產能提升行動。提升傳統產業在全球產業分工中的地位和

競爭力，加快新能源、人工智能、生物制造、綠色低碳、量子計算等前沿技術研發和應用推廣。

要大力發展數字經濟，提升常態化監管水平，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中

大顯身手。抓住全球產業結構和布局調整過程中孕育的新機遇，勇於開辟新領域、制勝新賽道。



＊鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大＊



三是切實落實「兩個毫不動搖」。要深化國資國企改革，提高國企核心競爭力。堅持分類改

革方向，處理好國企經濟責任和社會責任關係。完善中國特色國有企業現代公司治理，真正按市

場化機制運營。要從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落下來，從政策和輿論上鼓勵支

持民營經濟和民營企業發展壯大。依法保護民營企業產權和企業家權益。



＊落實好外資企業國民待遇＊



四是更大力度吸引和利用外資。要推進高水平對外開放，提升貿易投資合作質量和水平。要

擴大市場准入，加大現代服務業領域開放力度。要落實好外資企業國民待遇，保障外資企業依法

平等參與政府採購、招投標、標準制定，加大知識產權和外商投資合法權益的保護力度。要積極

推動加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（ＣＰＴＰＰ）和數字經濟夥伴關係協定

（ＤＥＰＡ）等高標準經貿協議，主動對照相關規則、規制、管理、標準，深化國內相關領域改

革。要為外商來華從事貿易投資洽談提供最大程度的便利，推動外資標誌性項目落地建設。



＊防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況＊



五是有效防範化解重大經濟金融風險。要確保房地產市場平穩發展，扎實做好保交樓、保民

生、保穩定各項工作，滿足行業合理融資需求，推動行業重組併購，有效防範化解優質頭部房企

風險，改善資產負債狀況，同時要堅決依法打擊違法犯罪行為。要因城施策，支持剛性和改善性

住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題，探索長租房市場建設。要堅持房子是用來住的、

不是用來炒的定位，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。要防範化解金融風險，壓實各方責任

，防止形成區域性、系統性金融風險。要防範化解地方政府債務風險，堅決遏制增量、化解存量

。

會議指出，要全面推進鄉村振興，堅決防止出現規模性返貧。謀劃新一輪全面深化改革。推

動共建「一帶一路」高質量發展。深入實施區域重大戰略和區域協調發展戰略。要推動經濟社會

發展綠色轉型，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，建設美麗中國。

