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19/12/2022 14:49

【中經會－解讀】巴克萊：不排除人行降政策利率，財赤訂較高水平

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中央經濟工作會議召開，提到明年要堅持穩字當頭、穩中求進
。　巴克萊發表研報指，會議內容符合預期，由於內地正受新一波疫情肆虐，不排除明年１月人
民銀行會下調政策利率１０個基點，同時預期政府或因應疫情將明年財政赤字訂於較高水平，和
提高明年政府特別債的報價。
　　內房方面，報告認為中央重申行業的商業模式需要改變，和重申「房住不炒」口號，對內房
好壞參半，由於當前住房需求和投資市場已長期受創、針對內房的政府支持力度有限，以及更多
私人開發商計劃明年大幅縮減住房投資，估計明年房屋銷售將再按年跌１０％，房地產相關投資
額或按年跌８％至１０％。
　　內地１１月經濟數據反映三重下行壓力，但隨內地加速政策轉向優化防疫政策，令３０個主
要城市的房屋銷售，在１２月首兩周跌幅收窄至１２﹒５％，較１１月２５％的跌幅明顯收窄，
加上預期服務業未來數月錄得反彈，均表明經濟前景正明朗化，巴克萊決定上調內地明年經濟增
長預測，由３﹒８％上調至４﹒５％至５％。（ｃｔ）

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