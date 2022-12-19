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19/12/2022 09:25

【大國博弈】商務部：中國在世貿政策審議列舉美大規模歧視性政策

　　《經濟通通訊社１９日專訊》當地時間１２月１４日、１６日，世貿組織對美國第１５次貿
易政策審議在瑞士日內瓦舉行。在北京，中國商務部世貿司負責人表示，此次審議是時隔４年世
貿組織成員對美國貿易政策的全面集體評議，會上共有６５個成員發言。其中，中國常駐世貿組
織代表、特命全權大使李成鋼在審議會議上代表中方發言。
　　審議中，中方發言列舉了美出台大規模歧視性補貼政策、依據「３０１條款」單邊加徵大規
模高關稅、濫用出口管制措施等單邊主義和保護主義做法，指出美背離多邊貿易體制，違背經濟
規律和市場規則，影響全球產業鏈供應鏈穩定。同時，按照世貿組織規則，中方已分兩批向美方
提出３１２個書面問題，主動表達關注，反映企業訴求。
　　上述負責人稱，歐盟、南韓、日本、加拿大、新西蘭、巴西、南非、土耳其等成員也在發言
中就美相關貿易政策措施對多邊貿易體制的系統性影響表達了關注。同時，世貿組織３２個成員
向美方提出超過２０００個書面問題，涉及美近期出台的《通脹削減法》《芯片和科學法》及其
相關措施與世貿組織規則一致性、美政府採購政策、泛化國家安全等。世貿組織成員對美國經貿
政策的審議關注是有一定共性的。根據規則，美方有義務對有關問題作出書面答復。（ｗｌ）

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