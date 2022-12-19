《股林淘金－林家亨》防疫政策放寬利藥物銷售，金活醫藥有憧憬

《股林淘金》內地最近公布「新十條」防疫措施，抗疫方向已從政府主動封控改為市民主導

預防。在生活漸漸回復正常、人員流動性增加下，市民感染風險將會加大。不過隨著政策放寬，

現時市民已可隨時外出到藥房購買退熱、止咳、抗病毒、抗生素等「４類藥物」。在這新措施下

，消費者對防疫藥品的購買需求自會大幅提升，大大利好醫藥產品的銷情。



金活醫藥（０１１１０）經銷代理的王牌醫藥產品京都念慈菴產品系列在針對上呼吸系統治

療上備受民間愛好，自然成為了市民所追捧和搶購之選，被網民列入居家抗疫必備物資清單中。

放寬防疫限制亦有助逐步恢復省市之間的物流運輸系統，預料對京都念慈菴產品等暢銷產品的銷

情會有正面幫助。京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏在１１月初以４３﹒４８億的品牌價值創下榮登「

２０２２年健康產業品牌價值榜」第２１位的佳績，現在在防疫措施放寬所創造的種種利好因素

，相信金活醫藥的京都念慈菴產品系列銷量將會進一步提高。



防疫政策趨於精準防控對加大醫療資源建設需求有正面影響，利好全產業鏈。金活醫藥作為

國內大健康產業的知名企業，２０多年的經營形成了集名牌代理、跨境電商、中醫藥產品自主研

發、醫療器械生產和大健康產業投資多元同生的業務主體，附屬公司深圳市東迪欣科技有限公司

專精於研發、製造及生產先進醫療設備。在下半年，金活醫藥亦從多方面布局，致力於拓展自身

的業務。在１０月份，公司宣布位於深圳市龍崗區寶龍社區的龍德健康產業園項目正式封頂以及

收購法國有限公司Ｉｎｎｏｐｈａｒｍ ６０％的股權。迎合利好的市場環境，金活醫藥的未來

發展潛力應有一番憧憬，投資者可以趁低吸納。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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