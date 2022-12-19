【人行操作】人行重啟１４天期逆回購，淨投放８３０億元

《經濟通通訊社１９日專訊》為維護年末流動性平穩，人民銀行公布，今日進行９０億元（
人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率為２％，與此前持平；７６０億元１４天期逆回購
操作，中標利率２﹒１５％。今日有２０億元逆回購到期，即單日實現淨投放８３０億元。
人行公開市場本周將有４９０億元逆回購到期，周一至周四逆回購均到期２０億元，周五到
期４１０億元。（ｃａ）
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