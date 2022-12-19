內媒：小米啟大規模裁員，中國區個別部門裁減比例高達７５％

《經濟通通訊社１９日專訊》據內媒《界面新聞》從小米（０１８１０）多個部門員工處了

解到，小米近期開啟了一輪裁員，補償方案為Ｎ＋２，未休完的年假則是按照雙倍工資折算。一

名小米員工反映，此次裁員規模較大。據他了解，手機部、互聯網部、中國部等多部門均有涉及

，但部門之間裁員力度不盡相同。其中，中國區個別部門裁員比例高達７５％，互聯網部也有團

隊裁員４０％。

報道指，本輪裁員整體力度暫未明確，據估算或達１５％。此前已有消息稱小米計劃大規模

裁員，以此減少人力成本，並預估本輪裁員人數將達到６０００名，而按照這一數字估算，裁員

幅度則接近２０％。財報顯示，截至９月３０日，小米集團共有３５３１４名全職員工，其中

３２６０９名位於中國內地。

內地經濟低迷衝擊消費市場，加上小米正加大造車成本投入，公司今年前三季度經調整後利

潤為２８﹒６億元（人民幣．下同）、２０﹒８億元、２１﹒２億元，按年分別同比下降

５２﹒９％、６７﹒１％、５９﹒１％。（ｗｌ）

