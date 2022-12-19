【大國博弈】黃英賢明起訪華，中澳將舉行新一輪外交與戰略對話

《經濟通通訊社１９日專訊》應中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅邀請，澳洲外長

黃英賢將於１２月２０日至２１日對中國進行訪問。中國外交部發言人毛寧在今日舉行的外交部

例行記者會上介紹稱，今年１２月２１日是中澳建交５０周年紀念日，黃英賢外長訪華期間，王

毅將同她舉行會談，並舉行新一輪中澳外交與戰略對話。

毛寧表示，中方希望通過黃英賢外長此次訪問，進一步落實兩國領導人峇里島會晤達成的重

要共識，以兩國建交５０周年為契機，堅持相互尊重、互利共贏、求同存異的原則，加強對話，

拓展合作，管控分歧，推動雙邊關係重回正確軌道，並可持續發展。

澳洲總理阿爾巴尼斯早前亦確認了黃英賢將於明天訪問北京的消息。據悉，黃英賢到訪是為

阿爾巴尼斯訪華做準備，阿爾巴尼斯上月在峇里島與中國國家主席習近平進行了首次面對面的會

晤。

中國目前尚未放鬆對價值２００億元人民幣的澳洲出口商品的貿易禁令，但受到懲罰性制裁

打擊的行業對重新進入這個關鍵市場的前景充滿熱情。據《澳洲人報》近日報道，澳洲總商會準

備啟動一項長期計劃，在獲得兩國政府的批准後，向中國派遣一個高級別商業代表團。（ｗｌ）

