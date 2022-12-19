《經濟通通訊社１９日專訊》海南省藥監局發布通知，根據相關規定及要求，銷售新冠抗原
檢測試劑必須取得經營許可，如未經許可售賣抗原試劑的，最高處貨值金額３０倍罰款。個人不
能從事新冠抗原檢測試劑經營活動，個人販賣新冠抗原檢測試劑屬於違法行為。
若違法販賣的抗原試劑是假冒偽劣產品，或者是以假充真、以不合格產品冒充合格產品，而
且銷售金額較大的，還會涉嫌生產銷售偽劣產品罪，根據有關規定，銷售偽劣產品構成犯罪的，
最高處無期徒刑。（ｃｔ）
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19/12/2022 13:45
【新冠肺炎】海南藥監：個人售賣抗原試劑違法，最高罰貨值３０倍
《經濟通通訊社１９日專訊》海南省藥監局發布通知，根據相關規定及要求，銷售新冠抗原
檢測試劑必須取得經營許可，如未經許可售賣抗原試劑的，最高處貨值金額３０倍罰款。個人不
能從事新冠抗原檢測試劑經營活動，個人販賣新冠抗原檢測試劑屬於違法行為。
若違法販賣的抗原試劑是假冒偽劣產品，或者是以假充真、以不合格產品冒充合格產品，而
且銷售金額較大的，還會涉嫌生產銷售偽劣產品罪，根據有關規定，銷售偽劣產品構成犯罪的，
最高處無期徒刑。（ｃｔ）
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